FAKTUM 6/2019 – FLUGHÄFEN IM WETTBEWERB

Großes Airport-Spezial

Wien (OTS) - Voilà: Die druckfrische Ausgabe von FaktuM ist da - das Fachmagazin für Touristiker, mit spannenden und topaktuellen Informationen aus der Branche.

Steigender Konkurrenzdruck, Existenzängste der „Kleinen“, Turbulenzen bei den Airlines, ökologischer Gegenwind, Zores mit den Drohnen: Die Zukunft der Airports ist reich an Herausforderungen.

+++ Weiters lesen Sie auf 118 Seiten:

Nachhaltig fliegen: Die Bemühungen der Fluggesellschaften +++ Die besten Airlines 2020 +++ Condor darf weiterfliegen +++ Der Wintertourismus und seine Schattenseiten +++ Ein Leben für den Tourismus in Niederösterreich +++ Höchste Eisenbahn: Zugfahren hat gute Karten +++ Tatort-Tourismus: Ein Ausflug in die Hölle +++ Und: Faszinierender Oman – eine Reisereportage.

Editorial

Die Welle der Übernahmen und Fusionen in allen Branchen hat zur Folge, dass es immer weniger Anbieter gibt. Auch im Tourismus sind die Folgen dieser globalen Entwicklung spürbar, analysiert FaktuM-Herausgeber Christian W. Mucha.

COVERSTORY

Airport-Spezial: Flughäfen im Wettbewerb

Weltweit stehen die Airports vor großen Herausforderungen. VIE-Vorstand Mag. Julian Jäger im Gespräch über unsinnige Insellösungen, steigende Tarife und das Jammern auf hohem Niveau.

Kleine Airports unter Druck

Regionale Flughäfen können aufatmen. Noch. Aber nur wer es schafft, im beinharten Wettbewerb profitabel zu bleiben, wird langfristig bestehen können.

Nachhaltigkeit am Flughafen

Umwelt- und Klimaschutz, CO2-Reduzierung: Auch Flughäfen kommen an diesen Zukunftsthemen nicht vorbei. Und: Sie können bereits erste Erfolge vorweisen.

Neue Zores mit den Drohnen

Die Gefahr durch die fliegenden Brummer ist längst keine Utopie mehr. Internationale Airports investieren längst in die Abwehr der Drohnengefahr.

Nachhaltig fliegen

E-Antrieb, Biokraftstoff aus Senfsamen oder spezielle Flügel zur Senkung des Kerosinverbrauchs: Fluggesellschaften gehen bereits mit unterschiedlichen Ansätzen daran, ihren ökologischen Fußabdruck zu glätten.

Wintersport mit Folgen

Skifahren schon im Oktober. Bauarbeiten am Gletscher. Sind 30.000 Schneekanonen nicht genug? FaktuM zeigt akute Konflikte im Wintertourismus auf. Und lässt Experten zu Wort kommen.

Experteninterview: Ein Leben für Niederösterreich

Prof. Christoph Madl hat sich in seinen mittlerweile 16 Jahren bei der Niederösterreich Werbung folgende Devise zu eigen gemacht: „Bleib bei deiner Strategie. Lass dich nicht durch Zurufe von deinem gewählten Weg abbringen. Dann wird schlussendlich (fast) immer alles gut.“

Höchste Eisenbahn

Plötzlich wollen viele aufspringen. Eisenbahnfahren ist gewissermaßen zum „Zug der Zeit“ geworden. Aber wohin können wir gut so kommen? Oder ist der Zug bereits abgefahren?

Wüsten, Wadis und Wasserfälle

Zu Besuch im Oman – einer noch eher unbekannte Destination, die um ausländische Touristen wirbt.

Weiters lesen Sie im druckfrischen Fachmagazin FaktuM u.a.:

Kiwi Airline auf Platz eins. Die Plattform AirlineRatings.com gab im Dezember die Top-Fluggesellschaften 2020 bekannt. Die Top-3-Airlines.

El Condor pasa. Die einstige Thomas-Cook-Tochter kann 2020 als Ferienflieger weitermachen.

Internet über den Wolken. Die Airlines im WLAN-Check.

Flieg mich zum Mond. 2020 sollen die ersten Touristen an den Rand der Atmosphäre gebracht werden.

Ein Ausflug in die Hölle. Ob die Villa des ermordeten Modezaren Gianni Versace in Miami. Oder Tatort-Originaldrehorte in Münster: Dunkle Sensationslust lockt Touristen an die Schauplätze von Verbrechen.

