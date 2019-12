Ausstellung in der ÖBV: Andreas Leikauf - I don't know who they are

Mediale Realitätsebenen verwoben mit narrativen Strukturen

Wien (OTS) - Der 1966 in Judenburg geborene Andreas Leikauf zeigt im ÖBV Atrium ab 15. Jänner 2020 eine Auswahl seiner Bilder.



Leikauf geht in seinen großformatigen Portraits von einer anderen Form der Realitätskonstruktion aus. Er verwebt mediale Realitätsebenen mit narrativen Strukturen. Sloganhafte Texte begleiten die Figuren und definieren sie als neue Helden des Medienzeitalters. Die Tragik und Ausgesetztheit dieser bildgewordenen Menschen äußert sich in deren Gefangenschaft im Bild. „I don‘t know who they are“.



Andreas Leikauf absolvierte das Studium der Malerei (Prachensky) und der Bildhauerei (Gironcoli) an der Akademie der bildenden Künste Wien und lebt und arbeitet in Wien. Leikaufs Werke waren bereits in vielen österreichischen Ausstellungsorten und auch international zu sehen.



Vernissage am 14. Jänner 2020 um 19 Uhr



im ÖBV Atrium, Grillparzerstraße 14, 1016 Wien



Eröffnung: Mag. Josef Trawöger, ÖBV Vorstandsvorsitzender

Kuratorin: Jacqueline Chanton

Eröffnungsrede: Günther Holler-Schuster, Kurator Universalmuseum Joanneum

Musik: Duo Hojsa-Emersberger,

Thomas Hojsa, Akkordeon,

Helmut Emersberger, Gesang



Dauer der Ausstellung: 15. Jänner 2020 bis 15. Mai 2020, Mo – Fr 8.00 bis 16.00 Uhr, freier Eintritt

Über die ÖBV

Die ÖBV ist seit mehr als 120 Jahren ein unabhängiges, österreichisches Versicherungsunternehmen und achtet mit nachhaltigem Erfolg auf Seriosität, Sicherheit und Servicequalität.



Durch die Rechtsform des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit (VVaG) sind Kunden- und Eigentümerinteressen in der ÖBV gleichberechtigt. Das ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und schafft dauerhafte Vorteile für die Mitglieder. Bei der Gewinnbeteiligung in der Lebensversicherung rangiert die ÖBV seit vielen Jahren im oberen Bereich der Branche.

