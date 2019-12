Universität für angewandte Kunst Wien: "Close up" von Jovan Sertic auf Kunstwand in Wien Mitte The Mall

Grafikdesignstudent der Angewandten gestaltete Kunstwand in benachbartem Einkaufszentrum

Wien (OTS) - Zum wiederholten Mal konnte die Universität für angewandte Kunst Wien – diesmal vertreten durch den Grafikdesignstudenten Jovan Sertic – die Kunstwand im ersten Stock von Wien Mitte The Mall gestalten. Das aktuelle Kunstwerk zeichnet sich durch farbgewaltige Bewegungslinien sowie durch eine multiperspektivische Ausrichtung aus. "Die Kooperation zwischen der Angewandten und Wien Mitte The Wall hat bereits eine langjährige Tradition. So wurde nicht nur die Kunstwand mehrmals bereits von unseren Studierenden gestaltet, sondern auch der Lüftungsturm im Außenbereich", freut sich Rektor Gerald Bast und bedankt sich für die gute Zusammenarbeit als auch für Möglichkeit, Arbeiten von Studierenden sichtbar zu machen. Jovan Sertic, der für die aktuelle Kunstwand mit dem Titel "Close up" verantwortlich zeichnet, studiert Grafik Design an der Abteilung von Prof. Oliver Kartak.

Schon während des Entstehungsprozesses wurde das Werk von Besuchenden neugierig inspiziert, wobei sich der Künstler stets offen für Fragen zeigte und Besucherinnen und Besucher beim kreativen Prozess Anteil nehmen ließ. "Die abstrakten Formen in meiner Arbeit rufen ein biologisch mikroskopisches Bild hervor, daß maßstabsgetreu vergrößert ist. Die Pflanzeninspiration stellt sich durch eine klare Collage aus natürlichen Linien in lebendigen Farben dar. Die Größe wird durch wiederholte Frames multipliziert, was ein jeweils spezielles Gefühl vermittelt, je nachdem, ob es aus der Nähe oder aus der Ferne betrachtet wird", so Jovan Sertic.

Die Arbeit "Close up" von Jovan Sertic kann in Wien Mitte The Mall, 1. Stock, Landstraßer Hauptstraße 1b, 1030 Wien besichtigt werden. Fotos zum Download unter Nennung der Fotocredits: www.dieangewandte.at/presse

