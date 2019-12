willhaben präsentiert die „Zahl der Woche“: 79,2

Wien (OTS) - willhaben gibt in regelmäßigen Abständen unter dem Motto “Zahl der Woche” Einblick in aktuelle Suchtrends, die Entwicklung von Angebot und Nachfrage auf der Plattform, Nutzungszahlen, Überraschendes, Kurioses und vieles mehr.



Die heutige Zahl:

79,2

Quelle: willhaben-Userbefragung 12/2019, n=1.200



willhaben hat Anfang Dezember 1.200 User rund um Weihnachtstraditionen befragt: 79,2 % geben an, dass es heuer in ihrem Haushalt sicher bzw. eher einen Christbaum geben wird. Im Burgenland und in Salzburg sind es sogar mehr als 90 %.

