TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Dienstag, 17. Dezember 2019, von Florian Madl: "Zu lange auf der langen Bank"

Innsbruck (OTS) - Das lange angekündigte Sportgesetz ist in Ausarbeitung. Anlassfälle wie jener des verunfallten Ex-Skispringers Lukas Müller machen einen Gesetzestext, der sich mit Haftungsfragen für Athleten auseinandersetzt, jedoch unabdingbar.

Möglicherweise hätte man das österreichische Sportgesetz schon verabschiedet, wäre nicht eine spanische Urlaubsinsel dazwischengekommen. Die Causa „Ibiza“ jedoch stoppte einen Prozess, den ausgerechnet Heinz-Christian Strache in seiner Funktion als Sportminister ausgelöst hatte. Zwar arbeitete ein Team unter Mithilfe seines ehemaligen Sektionschefs Philipp Trattner im Hintergrund weiter an einem Text, der nicht zuletzt Haftungsfragen klären soll, aber von einer Rohfassung kann längst keine Rede sein. So beschränkt sich die Judikatur auf grundlegende Formulierungen und daneben eine Vielzahl an Einzelfällen, die sich nur bedingt auf andere Szenarien übertragen lassen. Zu lange war es verabsäumt worden, hier für klare Verhältnisse zu sorgen. Und auch wenn der Sport in den Programmen der wahlwerbenden Parteien keine Rolle spielte, so sollte man sich der Bedeutung eines Gesetzes doch bewusst sein.

Leider bedarf es spektakulärer Stürze wie jenes des jungen Kärntners Lukas Müller, der in seiner Funktion als Vorspringer beim Skifliegen am Kulm verunfallte. Ein inkompletter Querschnitt stellte ein Fragezeichen hinter die Zukunft des ehemaligen Junioren-Weltmeisters von 2009, dessen rechtliche Situation nicht geklärt schien. War es nun ein Freizeitunfall oder doch einer im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses? Dass zwei Instanzen zu unterschiedlichen Auffassungen gelangten, trägt jedenfalls nicht zur Rechtssicherheit bei.

Ein wenig sieht man sich an die Anlassgesetzgebung im Fall von Dopingvergehen erinnert. Denn als im Jahr 2009 die heimische Sportwelt durch spektakuläre Enthüllungen aus den Angeln gehoben worden war, schien sich kein juristisches Werkzeug für die Aufarbeitung zu eignen. Zwei Pole standen sich gegenüber: jener, der eine strafrechtliche Belangung als Kriminalisierung des Sports empfand und eine Pauschalverurteilung ortete. Und jener, der sich nicht mit einer Wettbewerbssperre für einige Jahre bescheiden wollte. Nicht zuletzt im Zuge des Skandals bei der Nordischen Ski-WM 2019 in Seefeld wurde die neuerliche Gesetzesverschärfung von 2010 und 2015 begrüßt, mittlerweile dürfte allein der Tatbestand des Sportbetrugs samt Regressforderungen von Sponsoren und Veranstaltern abschreckende Wirkung haben, vor allem aber sorgt der Gesetzestext für Klarheit. Nichts anderes wünscht man sich für Fälle wie jenen von Lukas Müller, der vier Jahre lang auf eine Entscheidung warten musste.

