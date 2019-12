Tiroler Wirtschaftsbund stellt Weichen für die Zukunft

Bewährtes Team und die Achse nach Wien halten!

Innsbruck (OTS) - In den heutigen turnusmäßigen Sitzungen von Landesleitung und Landesvorstand des Tiroler Wirtschaftsbundes wurde einstimmig der Wahlvorschlag für die anstehende Vollversammlung fixiert. Im Zuge der im Februar fälligen Landesgruppenhauptversammlung werden neben Landesobmann Franz Hörl, WK-Präsident Christoph Walser, Eduard Wallnöfer und EU-Abgeordnete Barbara Thaler als Stellvertreter, sowie Finanzreferent Wolfgang Höllwarth als Team antreten.

"Wir haben in den letzten 4 Jahren den Wirtschaftsbund deutlich verjüngt, transparenter gemacht und zu einer schlagkräftigen Teilorganisation der ÖVP entwickelt. Neben der 30-köpfigen Landesleitung ist ein schlanker Landesvorstand ein Zeichen einer effizienten Wirtschaftsvertretung. Christoph Walser und Barbara Thaler sind deutliche Zukunftsaktien", freut sich Landesobmann NR Franz Hörl über das einhellige Votum der Gremien.

Als alter und neuer Obmannstellvertreter bewirbt sich WK-Präsident Christoph Walser: "Ich freue mich gemeinsam mit Franz Hörl auch in den nächsten Jahren weiter wirtschaftspolitisch arbeiten zu dürfen. Er ist ein prononcierter Abgeordneter mit einem einmaligen Netzwerk in Wien und Europa. Barbara Thaler ist unsere Vertreterin in Brüssel. Die Achse zu Franz Hörl und Barbara Thaler funktioniert perfekt. Wir haben über die beiden Abgeordneten einen direkten Draht in die Parlamente nach Wien und nach Brüssel. Damit bringen wir extrem viel weiter. Gute Wirtschaftspolitik funktioniert nur, wenn wir schlagkräftig und geeint bleiben. Dass wir da gut aufgestellt sind, hat man in den letzten vier Jahren deutlich gesehen."

