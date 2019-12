Mahrer: Produktpiraterie im großen Ausmaß am Flughafen Wien Schwechat aufgeflogen

ÖVP-Sicherheitssprecher gratuliert Zollverwaltung und Polizei zum größten Aufgriff gefälschter Waren am Flughafen Schwechat

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Dem richtigen Gespür und einem aufwendigen Einsatz der Zollverwaltung sei es zu verdanken, dass am Flughafen Wien Schwechat sechs Tonnen gefälschte Markenwaren aus dem Verkehr gezogen wurden, zeigt sich heute, Montag, ÖVP-Sicherheitssprecher Abg. Karl Mahrer erfreut über die gelungene Operation und spricht von einem „großen Schlag gegen internationale kriminelle Strukturen“. Die vermutlich für den Verkauf auf österreichischen Weihnachtsmärkten bestimmten Waren sind über komplizierte Versandwege am Flughafen Wien Schwechat gelandet, wo die umfangreiche Sendung in das Visier der Zöllner geriet. Der Einsatz hat sich gelohnt: Rund 30.000 Artikel konnten beschlagnahmt werden.

Mahrer mahnt in diesem Zusammenhang zur Vorsicht beim Kauf vermeintlich günstiger Markenware: „Produktpiraterie darf nicht verharmlost werden – wir sprechen von einem schweren Delikt mit massiven negativen Folgen für die heimische Wirtschaft, den fairen Wettbewerb und den Arbeitsmarkt!“ Billigkopien würden darüber hinaus oftmals eine ernsthafte gesundheitliche Gefährdung für die Konsumentinnen und Konsumenten darstellen. Darüber hinaus hätte die „Schnäppchenjagd“ saftige Verwaltungsstrafen für die Käuferinnen und Käufer zur Folge. Der Sicherheitssprecher rät daher dringend zum Kauf bei seriösen Anbietern.

Abschließend dankt Mahrer den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zollverwaltung, die mit ihrem enormen Einsatz den Verkauf von gefälschten Waren im Originalwert von über fünf Millionen Euro verhindert haben und somit großen Schaden von der Wirtschaft und den Verbrauchern abwenden konnten.

