Bibliotheken laden nicht nur zu Weihnachten ein, Bücher und andere Medien zu genießen

LR Schleritzko: Wer über das Jahr Lesefreude schenken will, kann das in Form einer Jahreskarte tun

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Adventzeit als bekanntlich stillste Zeit des Jahres ist zugleich auch die hektischste. Die Jagd auf die letzten Geschenke ist in vollem Gange und Regionalität sowie „Geschenke mit Sinn“ stehen hoch im Kurs. „Da stellt sich auch die Frage: Warum nur ein Buch verschenken, bei dem man nicht weiß, ob es wirklich gefallen wird, wenn man auch 1,5 Millionen Bücher verschenken kann?“, so Landesrat Ludwig Schleritzko, der dazu auch gleich einen Tipp hat. „Wer über das ganze Jahr Lesefreude schenken will, kann das zum Beispiel in Form einer Jahreskarte der ortsansässigen Bücherei tun. Neben Büchern stehen in den blau-gelben Bibliotheken auch die beliebten Tonie-Figuren für die kleinsten Familienmitglieder oder e-Books hoch im Kurs.“

Bereits zahlreiche Bibliotheken in Niederösterreich haben erkannt, dass sich die Tonie-Boxen größter Beliebtheit erfreuen und bieten sowohl Boxen als auch Figuren im Verleih an. Diese Boxen können die Eintrittskarte in die Welt der Hörabenteuer sein. Auch e-Books sind voll im Trend und mit der Onlinebibliothek www.noe-book.at haben Interessierte Zugriff auf aktuell rund 15.000 e-Medien.

Für Kinder aber auch die weiteren Familienmitglieder gibt es das ganze Jahr über viele tolle Veranstaltungen und Aktionen in den niederösterreichischen Bibliotheken. Speziell rund um Weihnachten werden zahlreiche Programme – vom Bilderbuchkino über Vorlesestunden bis hin zum Weihnachtsbasteln – und vieles mehr angeboten. Die Bibliothek in der Nähe findet man auf der Bibliothekslandkarte www.loslesen.at.

Weitere Informationen bei Treffpunkt Bibliothek unter 02742/9005-17993, Birgit Hinterhofer, E-Mail birgit.hinterhofer @ treffpunkt-bibliothek.at.

