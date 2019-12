Penta Hotels macht Hotelgäste zu 'Souper Heroes', durch deren Unterstützung tausende Suppen an hilfsbedürftige Menschen gespendet werden können (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Der Winter ist da! Für alle, die einen Ort Zuhause nennen dürfen, kann es eine gemütliche und frohe Jahreszeit sein. Für alle, die weniger Glück haben, ist es eine der härtesten. In diesem Jahr weitet Penta seine Gastfreundschaft aus und bietet bedürftigen Menschen aus der Nachbarschaft vor Ort warme Suppen und Mahlzeiten an.

Penta ist stolz darauf, seine bisher größte gemeinnützige Kampagne namens 'Souper Heroes' anzukündigen. Sie unterstreicht die Philosophie des Unternehmens, der Gesellschaft durch direktes Engagement in der Nachbarschaft etwas zurückgeben zu können. Diese Kampagne zielt darauf ab, Menschen in der Umgebung zu helfen, zur Nachahmung zu inspirieren und möchte ein Beispiel sein, wie Reisende einen positiven Einfluss auf deren Reiseziele haben können.

'Souper Heroes' ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Pentas Küchenchef John King und dem niederländischen Partner "The Smallest Soup Factory". Die Aktion ist ein Meilenstein in der laufenden #pentagives-Kampagne. Gemeinsam haben sie drei leckere neue Suppen speziell für diese Kampagne kreiert, die in den Küchen der Pentahotels frisch zubereitet und auch zum Mitnehmen verkauft werden. Für jede verkaufte Suppe im Hotel spendet Penta eine Suppe an einen bedürftigen Menschen in der Nachbarschaft.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Gäste teilnehmen können: (1) indem sie eine Tagessuppe von der Speisekarte in der Pentalounge bestellen; (2) eines der drei limitierten Suppengläser für 4,00 EUR erstehen; oder (3) sich für eine Tasse in einem der Hotels für 6,00 EUR entscheiden - natürlich mit leckerer Suppe zum Nachfüllen. Ein ungewöhnlicher weiterer Schritt: Penta stellt eine freiwillige automatische Spende von 1,00 EUR ein, die bis zum 28.02.2020 auf jede für jede Gäste-Rechnung gebucht wird. 100% der Spenden werden an eine lokale Wohltätigkeitsorganisation weitergegeben, die jedes Hotel selbst bestimmt.

Penta ist sich bewusst, dass jede Nachbarschaft ihre eigenen Besonderheiten hat. Aus diesem Grund arbeitet jedes der 28 Hotels mit einer selbstgewählten Wohltätigkeitsorganisation aus der jeweiligen Region zusammen, um die Suppe denjenigen anzubieten, die sie in ihrer Nachbarschaft am dringendsten benötigen. Ziel ist es, mit diesem Projekt tausende Schüsseln Suppe auszuteilen.

Zudem veranstaltet Penta in der Weihnachtszeit eine Reihe lokaler Veranstaltungen, darunter auch einige gemeinsame Mahlzeiten für bedürftigen Menschen aus der Nachbarschaft. Event-Kunden und deren Gäste sind ebenfalls zur Teilnahme eingeladen. Bitte setzen Sie sich mit dem Event-Team in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten.

Eine Liste aller Charity-Partner und weitere Informationen finden Sie unter: www.souperheroes.co

Helfen Sie mit! Berichten Sie über diese Initiative und oder werden Sie selbst aktiv, indem Sie entweder eine Suppe in einem Pentahotel kaufen, während Ihres nächsten Aufenthalts spenden oder eine Spende pro Teilnehmer ermöglichen, wenn Sie bis Februar 2020 Ihre Veranstaltung bei Penta buchen.

Penta® steht für eine neue Generation von Lifestyle-Hotels mit dem unverwechselbaren Neighbourhood-Feeling, die modernen Individual- und Geschäftsreisenden Komfort und Stil in entspannter Atmosphäre bietet. Mit ihrem einzigartigen Design und ihrem außergewöhnlichen Ansatz steht die Lifestyle-Marke für wahre Innovation im gehobenen Mittelklassesegment der Branche. Mit 28 Hotels in acht Ländern und auf zwei Kontinenten ist das Markenzeichen aller Hotels die Pentalounge - eine Kombination aus Lounge, Bar, Café und Rezeption - mit ihrem lockeren Wohnzimmer-Ambiente. Für weiter Informationen oder Buchungen besuchen Sie bitte . Folgen Sie uns auf facebook.com/pentahotels und instagram.com/pentahotels.

