Bauen im "Bermudadreieck des Ostens": Turmkrane von Zoomlion schließen Hebearbeiten für weltweit längste Auto- und Eisenbahnbrücke über einer Meerenge ab

Pingtan, China (ots/PRNewswire) - Mehr als 35 eigenentwickelte, von Zoomlion produzierte High-End-Turmkrane haben die Hebearbeiten für das Projekt Pingtan Road-Rail Bridge abgeschlossen, der weltweit längsten Auto- und Eisenbahnbrücke über einer Meerenge . Als Anbieter der Hebetechnik hat Zoomlion mit speziell gefertigter Ausrüstung für das als "schwierigstes Brückenbauprojekt der Welt" bezeichnete Bauvorhaben einen neuen Maßstab im Bereich Metocean-Engineering gesetzt.

Die High-End-Equipment-Serie von Zoomlion wurde vom Projektträger, der China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. (MBEC) ausgewählt. Die Kranreihe umfasst den extra-großen Turmkran D1100-63V, den Hammerhead-Turmkran TC7035-16 und den Flathead-Turmkran TCT7015A-10E.

Die Pingtan Bridge, ein Brückenprojekt mit 16,32 km Spannweite, besteht aus drei Schrägseilbrücken und überquert die Haitan Strait im Ostchinesischen Meer, eine Meerenge, die aufgrund ihrer extremen meteorologischen und ozeanographischen Bedingungen häufig 'Bermudadreieck des Ostens' genannt wird. Sturmböen, Sturmfluten, Unterströmungen und enormer Seegang sorgen für einzigartige, sonst selten auf Baustellen erlebte operative Herausforderungen.

Für das Pingtan-Brückenprojekt kommen erhebliche Mengen an Baumaterialien zum Einsatz, darunter 300.000 Tonnen Stahl und 2,66 Millionen Tonnen Zement, was ausreicht, um 8 Burj Khalifas zu errichten. Zoomlion nahm diese anspruchsvolle Aufgabe als Hauptanbieter der Hebetechnik in Angriff.

Trotz der rauen Umgebung und des engen Zeitplans lieferten Zoomlions Turmkrane eine kontinuierlich stabile Betriebsleistung mit hoher Effizienz, um sicherzustellen, dass das Projekt termingerecht abgeschlossen wurde.

Das Forschungsteam von Zoomlion hat, um gegen die starken Sturmböen der Region gewappnet zu sein, eine Reihe von technischen Lösungen entwickelt. Zheng Changming, Produktdirektor des Bereichs Large Flat-arm Tower Crane Platform am Forschungsinstitut von Zoomlion, erklärt: "Wir haben die Konfiguration des D1100-63 neu gestaltet, um Windbeständigkeit zu gewährleisten. Der aufgerüstete D1100-63 Turmkran kann bei Sturmstärke 7 angehoben werden und ist bis Sturmstärke 8 sicher zu betreiben, was 20,7 Metern pro Sekunde entspricht. Im Extremfall hält er Windgeschwindigkeiten von bis zu 46 Metern pro Sekunde stand, was einem Taifun der Kategorie 14 gleichkommt".

"Wir haben die D1100-63 Turmkrane außerdem um einen Zyklotron-Sektor ergänzt, aber die Länge des Auslegers unverändert gelassen, so dass sich der Kran unter extremen Wetterbedingungen drehen kann", erläutert Zheng.

Das Pingtan Road-Rail Bridge-Projekt ist die erste meeresüberspannende Brücke, die unter derart komplexen meteorologischen und ozeanographischen Bedingungen gebaut wurde und so konstruiert, dass sie Sturmstärke 10 standhält. Die Brücke soll 2020 für den Verkehr freigegeben werden.

Informationen zu Zoomlion

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) wurde 1992 gegründet und ist ein Hersteller hochwertiger Ausrüstungsgegenstände, der neben Maschinen für das Ingenieurwesen und die Landwirtschaft auch Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen vertreibt aktuell mehr als 460 moderne Produkte aus 55 Produktlinien, die zehn wichtige Kategorien abdecken. en.zoomlion.com/

