„Report Spezial – Jahresrückblick“: Das innenpolitische Geschehen unter dem Eindruck des Ibiza-Videos

Am 17. Dezember um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Misstrauensantrag, Beamtenregierung, Neuwahlen, Sondierungen, Regierungsbildung – der analytische Rückblick auf ein historisches Jahr, gestaltet von Ernst Johann Schwarz, Martin Pusch und Alexander Sattmann, präsentiert von Susanne Schnabl. In aktuellen Interviews kommen im „Report Spezial – Jahresrückblick“ am Dienstag, dem 17. Dezember 2019, um 21.05 Uhr in ORF 2 Sebastian Kurz, Werner Kogler, Pamela Rendi-Wagner und Herbert Kickl zu Wort.

„Report“-Doyen Ernst Johann Schwarz blickt zum Abschluss seiner 25-jährigen „Report“-Karriere gemeinsam mit dem Kurier-Karikaturisten Michael Pammesberger und dem Politologen Fritz Plasser auf eines der ereignisreichsten innenpolitischen Jahre zurück. Live zu Gast im Studio ist ORF-Wahlforscher Christoph Hofinger vom SORA-Institut.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at