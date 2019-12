FPÖ – Belakowitsch: AK und ÖGB sind schlechte Verlierer in Sachen Sozialversicherungsreform

Das Einzige, was sie gerne zurückhaben möchten, sind Posten und Einflussnahme

Wien (OTS) - Als „wehleidig und schlechte Verlierer“ bezeichnete heute die freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch die Arbeiterkammer und den Österreichischen Gewerkschaftsbund mit ihren Reaktionen auf das Urteil des Verfassungsgerichtshofes in der Causa Sozialversicherungsreform.

„Wenn ÖGB und AK auf eine ‚Rückgabe an die Versicherten‘ hoffen, dann ist eigentlich gemeint, dass ihnen Einflussnahme, Postenschacher und Macht über die Versicherungen fehlt, wohl so eine Art Phantomschmerz. Die Interpretation des VfGH-Urteils zeigt eine gewisse Hilflosigkeit und Scheinheiligkeit, denn die Leistungsunterschiede der Kassen und in den Bundesländern hätte bereits vor Jahrzehnten in Angriff genommen werden können“, so Belakowitsch, welche die „Pfründepolitik“ der Sozialisten endlich zerbröckeln sieht.

