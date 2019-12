ELITE 4/2019 – GLAMOURÖS INS JAHR 2020

Einmalig. Erlesen. Edel

Wien (OTS) - Voilà: Die Winter-Ausgabe von elite ist da: Mit umfangreichen Infos für Menschen, die an Lifestyle, Luxus, Genuss, Mode und feiner Lebensart interessiert sind – druckfrisch, edel, spannend und topaktuell. Erstmals mit dem Goldmagazin El Dorado als Special.

Glamourös ins Jahr 2020: Wir stellen Ihnen die exklusivsten Silvester-Locations der Welt vor: Von der Vertigo & Moon Bar in Bangkok über das IceHotel in Schweden bis zum traditionellen Silvesterball in der Wiener Hofburg.

+++ Weiters lesen Sie auf 116 Seiten:

Die beste Küche der Welt: Welche Nationen gut und welche erbärmlich aufkochen +++ Die Nobel-Manufakturen +++ Faszinierender Oman +++ Styling-Tipps für den perfekten X-Mas Look +++ Ballkönigin: So strahlen Sie am Tanzparkett Top gepflegt bei Kälte +++ Trend-Dresses +++ Taschen- und Stiefel-Spezial +++ Die Düfte der Top-Parfümeure +++ Und: Last Minute-Weihnachtsgeschenke für Ihre Herzallerliebsten.

Editorial

Als Egomane gewinnt man nichts. Der legendäre Midasgriff, mit dem man seine Leserschaft begeistert und vergoldet, funktioniert ganz anders – wie, verrät Herausgeber Christian W. Mucha.

COVERSTORY

Glamourös ins Jahr 2020

Knallende Korken, Partys und Böller: An Silvester geht in den Metropolen auf der ganzen Welt die Post ab. Elite entführt Sie zu den exklusivsten Hotspots und Neujahrs-Partys. Hier kann das Neue Jahr stilvoll und gebührend begrüßt werden.

Weltküchen: Top oder Flop?

Die Gretchenfrage unter Gourmets ist: Welche Nation hat die beste Kost? Elite befragte Top-Köche aus Österreich, welche internationalen Küchen ihnen am besten schmecken. Und welche sie meiden.

Nobel-Manufakturen

Chanel, La Prairie, Louis Vuitton, Messika, Chopard, Heldwein, Piaget und Yves Saint Laurent:

Elite zu Besuch bei den weltbesten Preziosen.

Wüsten, Wadis und Wasserfälle

Begleiten Sie Ekaterina Mucha auf einer ihrer Globetrotter-Touren. Jüngst verschlug es sie mit dem Österreichischen ReiseVerband in den Oman.

Weiters lesen Sie in der druckfrischen elite u.a.:

Ballkönigin. Festliche Roben, glitzernde Schmuckstücke und edle Accessoires: Ein strahlender Auftritt am Tanzparkett ist Ihnen hiermit garantiert.

Winter-Mode. Von kuschelig-warm bis edel-elegant: Elite zeigt auf 7 Seiten stilsichere Outfits für kalte Tage. Inklusive Kleider-, Taschen- und Stiefel-Spezial.

X-Mas Look: Passende Styling Tipps mit Top-Marken wie Giorgio Armani, Dior und Guerlain.

Zauberhaftes Fest. Elite hat sich umgesehen und die schönsten Geschenkideen für Sie gefunden. Von Markenherstellern wie Jo Malone, Dolce & Gabana und Tiffany & Co.



Jetzt neu

Elite Special: El Dorado – Das Gold-Magazin

Die erste Ausgabe informiert auf 114 Seiten über spannende Themen wie:

Mythos El Dorado. Die Gier der Entdecker (Coverstory) +++ Wo ist unser Gold? Die richtige Lagerung +++ Was den Preis heiß macht +++ Echt oder Fake? Sicherheit beim Kauf +++ Das Kunsthandwerk Goldschmied +++ Goldsuche in Österreich +++ Goldrausch in Brasilien +++ Gold in Medizin, Beauty und Malerei +++ Gold am Teller +++ Und die Umfrage: Was sind Ihre Lieblings-Preziosen?



Editorial

Mit Gold sind unglaublich viele spannende Geschichten verbunden. Die jeden von uns – tagtäglich – beschäftigen. Wer trägt nicht Gold am Finger, im Ohr, am Handgelenk. Wer hortet nicht gerne Münzen im Safe. Wer ist nicht schon immer gerne in die spannenden Geschichten um den Stoff, aus dem die großen Träume von Macht und Reichtum sind, eingetaucht?

Mit El Dorado kommt ein Corporate Publishing-Magazin für philoro EDELMETALLE auf den Markt, das sich von allen anderen derartigen Produkten unterscheidet. Keine Selbstdarstellungs-Plattforum. Kein Hurra-Medium für eigene Leistungen. Sondern ein Herangehen mit journalistischen Mitteln und Know How an das Thema. Inspiriert von Magazinen wie Geo oder Nature, die in Wort und Bild spannende Geschichten über einen faszinierenden Themenbereich bringen. Der Leser soll gebannt und gefesselt sein, bis zur letzten Seite dran bleiben und Lust am Lesen verspüren.

COVERSTORY

Mythos El Dorado

Eroberer wie Hernán Cortés oder Francisco Pizarro machten sich im Namen der Krone auf den weiten Weg, um mit skrupellosen Methoden die neue Welt zu erobern. Ihr Antrieb: ein unstillbares Verlangen – die Gier nach Gold.

Goldenes Händchen

Gold aus Österreich genieße seit jeher einen legendären Ruf. Den hat sich auch das Edelmetallveranlagungsunternehmen philoro redlich erworben. „Unser Ziel ist es, zu einem globalen Player zu werden“, sagt Geschäftsführer Rudolf Brenner im Interview.

Das Gold aus dem Labor

Der große Traum der Alchemisten war: Wertlose Materie in Gold zu verwandeln. In ihren Laboren fand eine fieberhafte Suche nach der „Transmutation“ statt, die selbst Fürsten, Könige und Kaiser in Atem hielt.

Glitzer-Gourmets

Essbares Gold erweist sich als mondäne Zutat für exquisite Lebensmittel. Da kann ein Steak schon einmal 24.000 Euro kosten.

Wo ist mein Gold?

Wo die Goldreserven dieser Erde auch liegen, ist top secret. Ein Geheimnis, das von allen gehütet wird, wie der „heilige Gral“. Spannend ist aber auch, wie Edelmetalle privat richtig gelagert werden kann, z.B. in einem Depot.

Was den Preis heiß macht

Geschätzte 165.000 Tonnen Gold wurden in der Menschheitsgeschichte bisher gefördert. Doch Gold ist kein unendliches Gut. Langfristig ist von einer Verknappung auszugehen. Die begehrte Ware legt an Wert zu.

Falsches Gold

Goldankauf ist Vertrauenssache. Denn es lauern Fallen. Philoro-Experte Thomas Geissler kennt den Weg durch den Fälschungsdschungel.

Wertvolle Mitgift

Der Gebrauchswert des Goldes hat niemals mit seiner Anziehungskraft auf Menschen aller Kulturen schritthalten können. Jedoch ist die Symbolik in den verschiedenen Kulturen äußerst unterschiedlich.

Gold um jeden Preis

Brasilien ist das beste Beispiel dafür, warum es wichtig ist, auf die einwandfreie Herkunft von Gold zu achten. Der Abbau im Amazonas-Regenwald gefährdet Mensch und Umwelt.

Kleines Gold, große Wirkung

Das Edelmetall hat seit Jahrtausenden einen festen Platz in der Medizin – und zwar nicht nur bei kaputten Zähnen. Und: Forscher sehen viel Potenzial für die Zukunft.

Weiters lesen Sie im druckfrischen El Dorado u.a.:

Der goldene Mann der Inka. Das Ebenbild der Sonne ist mehr als ein Mythos.

Goldschmied aus Leidenschaft. Thomas Salzburger mit Geschäft in Salzburg-Stadt im Porträt.

Die Ameisen der Serra Pelada. In den Achtzigerjahren erlebte ein kleines Dorf in Brasilien einen Goldrausch unvorstellbaren Ausmaßes.

Luxuriöse Pflege. Goldmasken sind der neueste Instagram-Trend.

Luxuriöse Farbgebung. Auch in der Malerei verfehlt Gold seine Wirkung nicht.

Umfrage. Was ist Ihre Lieblings-Gold-Preziose – und würden Sie sich davon trennen?

