„ORF III Kulturdienstag“: Finale „Mysterien in Rot-Weiß-Rot“ mit „Die verborgenen Schätze der Maria Theresia“

Außerdem: „Lebensraum Schönbrunn“, „Lebensraum Christkindlmärkte“ und neue „Aus dem Rahmen“-Ausgabe „Advent in Salzburg“

Wien (OTS) - Am „ORF III Kulturdienstag“, dem 17. Dezember 2019, begibt sich die neue Dokumentarreihe „Mysterien in Rot-Weiß-Rot“ ein letztes Mal auf Spurensuche in der österreichischen Geschichte. Die finale Folge des Fünfteilers widmet sich den „verborgenen Schätzen der Maria Theresia“. Danach steht in „Lebensraum Schönbrunn“ das von der berühmten Regentin errichtete Schloss im Mittelpunkt. Anschließend befasst sich eine neue Ausgabe von „Aus dem Rahmen“ mit dem „Advent in Salzburg“, gefolgt von der Produktion „Lebensraum Christkindlmärkte“.

Der ORF-III-Hauptabend startet um 20.15 Uhr mit dem fünften und letzten Teil der „Erbe Österreich“-Reihe „Mysterien in Rot-Weiß-Rot“. Regisseur Christian Papke klärt darin über „Die verborgenen Schätze der Maria Theresia“ auf. Wenige Habsburger Herrscher standen anfangs so mit dem Rücken zur Wand wie Maria Theresia und dennoch gelang es ihr in besonderem Maße, Prunk und Reichtum zu generieren. Wo aber kam das ganze Geld her, das die einst bedrängte Jungregentin zu einer der (ruhm-)reichsten Herrscherfiguren der Geschichte machte? Legendär ist Maria Theresias angebliche eiserne Geldreserve unter ihrem Bett. Und dann noch die Erfolgsgeschichte des von ihr geschaffenen Maria-Theresien-Talers – eine Münze, die die Welt eroberte.

Anschließend beleuchtet eine „Erbe Österreich“-Doku von Patrick Pleisnitzer den „Lebensraum Schönbrunn“ (21.05 Uhr). Das bauliche Symbol der Größe Österreichs als kaiserliche Weltmacht wurde einst in Konkurrenz zum französischen Schloss Versailles erbaut. Sein Prunk und die Geschichte, die es nach wie vor atmet, ziehen jährlich Tausende Touristinnen und Touristen an. Doch Schönbrunn ist kein Freilichtmuseum, sondern eine pulsierende Institution.

Den „Advent in Salzburg“ kann man in einer neuen Ausgabe von „Aus dem Rahmen“ (21.55 Uhr) miterleben. Besinnliche Adventmärkte in weltweit einzigartiger Kulisse, wie auf der Festung Hohensalzburg, vor Schloss Mirabell, am Domplatz oder in Schloss Hellbrunn, sorgen für weihnachtliche Stimmung ihrer Besucher/innen. Karl Hohenlohe bestaunt für „Aus dem Rahmen“ beschauliches Kunsthandwerk, liebevoll zusammengestellte Krippenausstellungen und blick beim Perchtenlauf hinter die erschreckenden Masken.

Zum Abschluss des „ORF III Kulturdienstags“ zeigt „Erbe Österreich“ die Doku „Lebensraum Christkindlmärkte“ (22.45 Uhr). Der Film von Marie-Thérèse Thiery und Isabel Gebhart erzählt die Geschichte der Institution Christkindlmarkt und zeigt, warum sie jedes Jahr aufs Neue eine solche Faszination auf die Menschen ausübt.

