3. Bezirk: Foto-Schau Walter Bergen endet Sonntag

Wien (OTS/RK) - Seit Mitte November präsentiert der routinierte Fotograf Walter Bergen in einer Ausstellung im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) einen Querschnitt durch seine Arbeit. Anlass für die Schau ist der 60. Geburtstag des Lichtbildners, der 60 ausdrucksvolle Bilder aus den letzten 60 Monaten vorlegt. Zu den Schwerpunkten des Fotokünstlers zählen die Natur und Tiere. Auch bei weiteren Motiven hält der Könner faszinierende Stimmungen fest. Das Publikum sieht Aufnahmen in Farbe und Schwarz/Weiß, in mehrfachen Größen und Ausführungen. Nur mehr an 2 Tagen sind Bergens treffliche Fotografien zu betrachten: Die Ausstellung ist am Mittwoch, 18. Dezember, von 16.00 bis 18.00 Uhr, sowie am Sonntag, 22. Dezember, von 10.00 bis 12.00 Uhr, bei freiem Eintritt geöffnet. Wissenswertes zum Trainer an der „Wiener Fotoschule“: www.walberimages.at.

Von Montag, 23. Dezember, bis Samstag, 4. Jänner, bleiben die Schauräume verschlossen. Ab Sonntag, 5. Jänner, ist das Museum wieder kostenlos zugänglich. Weitere Angaben (Öffnungsstunden, Dauer-Ausstellung, künftige Sonder-Ausstellung, etc.) erfragen Interessierte beim ehrenamtlich tätigen Museumsleiter, Herbert Rasinger: Telefon 4000/03 127, E-Mail bm1030@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Landstraße: www.bezirksmuseum.at

Wiener Fotoschule: www.wienerfotoschule.at

Veranstaltungen im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

