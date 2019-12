Weihnachten: Hunger und Armut machen keine Pause

Mit der Spende eines CARE-Pakets schenken Sie mit einem Klick Aufbaunahrung, Wärme oder Saatgut

Wien (OTS) - Spendenlink: www.care.at/zukunft-schenken



Noch keine Geschenksidee für Weihnachten? Statt zum bevorstehenden Fest das nächste Paar Socken oder eine weitere Krawatte zu verschenken, überraschen Sie Ihre Liebsten mit einem CARE-Paket. Das vermeidet nicht nur Einkaufsstress, sondern hilft Familien in Not und mangelernährten Kindern.

Denn Armut und Hunger machen auch zu Weihnachten keine Pause: Das mussten schon viele unserer Eltern oder Großeltern erfahren, die nach dem 2. Weltkrieg auf Hilfe in Form von CARE Paketen angewiesen waren. „Ein CARE-Paket zu bekommen war fast wie Weihnachten. Mit Kakao! So etwas hatten wir schon ewig nicht gehabt. Ich hoffe, dass CARE-Pakete heute Kindern weltweit ebensolche Freude bereiten wie uns damals“, erinnert sich die Wienerin Christa Chorherr, die als Kind ein CARE-Paket erhalten hat.



So hilft das CARE-Paket :

CARE-Paket Aufbaunahrung / 15 Euro : Ein unterernährtes Kleinkind mit lebensrettender Aufbaunahrung versorgen

CARE-Paket Saatgut / 22 Euro: Ein CARE-Paket Saatgut ermöglicht Familien eine Ernte zur Selbstversorgung

CARE-Paket Wärme / 39 Euro: Einen Menschen auf der Flucht mit Decken und warmer Bekleidung ausstatten

Weitere CARE-Pakete online spenden auf: www.care.at/zukunft-schenken / FOTOLINK



CARE Österreich Spendenkonto IBAN: AT77 6000 0000 0123 6000 BIC: BAWAATWW



CARE-Pakete: Soforthilfe seit 1945 CARE wurde 1945 gegründet, um Armut und Hunger im Nachkriegs-Europa zu lindern. Allein in Österreich wurden 1 Million CARE-Pakete verteilt. Heute ist CARE eine der größten privaten Hilfsorganisationen, die sich in 100 Ländern für die Überwindung von Not und Armut und die Stärkung von Frauen und Mädchen einsetzt.

