Wer will 2020 sein Liebesglück finden? Kandidatinnen und Kandidaten für ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ gesucht

Dreharbeiten für neue Staffel gestartet – Ausstrahlung ab Juli

Wien (OTS) - Ab Juli 2020 zeigt der ORF die 24. Staffel seiner Kultreihe „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ mit Nina Horowitz als neue Interviewerin und Gestalterin. Darin wird die ORF-Vollblutjournalistin, Filmemacherin und Moderatorin zehn Folgen lang partnersuchende Menschen aus ganz Österreich porträtieren. Die Dreharbeiten haben bereits vergangene Woche begonnen. Die neue Staffel, bestehend aus acht Kandidatensendungen und zwei Bilanzfolgen, wird auf dem bewährten Sendeplatz Montag, 20.15 Uhr, ORF 2 zu sehen sein.

Wer im neuen Jahr sein ganz persönliches Lebensglück über die ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ finden möchte, kann sich ab sofort bewerben. Interessierte Singles rufen an unter 0800 44 30 140 (aus dem Ausland +43 800 44 30 140) oder schreiben an ORF, Kennwort „Liebesg’schichten“, Würzburggasse 30, 1136 Wien bzw. via E-Mail an liebesgschichten @ orf.at.

