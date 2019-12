„DIE.NACHT“: Peter Filzmaier und Katharina Stemberger bei „Willkommen Österreich“ am 17. Dezember in ORF 1

Außerdem: Staffelfinale für „Reiseckers Reisen“

Wien (OTS) - Nach der Ibiza-Affäre kletterte Peter Filzmaier in einem Videobeitrag für „Willkommen Österreich“ unter den „Zeit im Bild“-Schreibtisch. In einer neuen Ausgabe am Dienstag, dem17. Dezember 2019, um 21.55 Uhr in ORF 1 darf der Politexperte neben dem Schreibtisch von Stermann und Grissemann in einem der Gäste-Sessel Platz nehmen. Außerdem ist Katharina Stemberger zu Gast. Sie erzählt, was sie neben der Schauspielerei noch alles macht. Am Ende der letzten Sendung in diesem Jahr verbreitet Philippine Duchateau am Piano weihnachtliche Stimmung. Gleich danach ab 23.05 Uhr geht es im Staffelfinale mit „Reiseckers Reisen“ „Der Sonne entgegen“, wo der Filmemacher ausgerüstet mit der Brillenkamera diesmal in Kroatien wieder faszinierende Menschen trifft.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 21.55 Uhr

Der Politikwissenschafter, Professor für Demokratiestudien und Politikforschung sowie für politische Kommunikation ist Dauergast in den ORF-Nachrichtensendungen und hat mit seinen teils markigen Sprüchen inzwischen Kultstatus erreicht. Sogar ein eigenes Zeitwort wurde aus seinem Namen abgeleitet: „filzmaiern“ bedeutet Politik analysieren. Bei der heurigen Wahl der Journalistinnen und Journalisten des Jahres erhielt Peter Filzmaier den „Sonderpreis für Analyse“. Bei seinem Besuch im „Willkommen Österreich“-Studio hat Peter Filzmaier sein neues Buch mit dabei. „Atemlos. Meine schönsten Sportgeschichten und was sie mit Politik zu tun haben“, lautet der Titel. Stermann und Grissemann sind gespannt auf die Erklärung von Peter Filzmaier.

Katharina Stemberger nennt sich selbst „Geschichtenerzählerin“, sie bloß als Schauspielerin zu bezeichnen, würde ihr nicht gerecht. Bekannt ist Julia Stemberger aus ORF-Serien wie „Der Winzerkönig“ oder „Soko Kitzbühel“. Abseits der Kameras ist sie Vorstandsvorsitzende des Integrationshauses Wien, produziert Dokumentarfilme zu politisch relevanten Fragen, hat eine Professur an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, ist künstlerische Ko-Leiterin des Theaterfestivals in Litschau und leitet mit ihrem Mann das Filmfestival „Netzhaut“, das nächstes Jahr erstmals in Wiener Neustadt stattfinden wird.

Am Ende dieser Weihnachtsausgabe wird es besinnlich. Russkaja schalten nach der ausufernden Showeinlage von letzter Woche einen Gang zurück und laden Philippine Duchateau am Piano, Lisa Haag am Mikrofon und Peter Natterer am Saxofon zu sich auf die Showbühne.

„Reiseckers Reisen: Der Sonne entgegen“ um 23.05 Uhr

Zum Abschluss der aktuellen Staffel von „Reiseckers Reisen“ geht es „der Sonne entgegen“ nach Kroatien in die ehemalige k. u. k. Residenz Opatija in der Kvarner Bucht. Am Lungomare trifft Michael Reisecker unter anderen auf Alan, einen kroatischen Verkäufer von Boots-Touren und am Weg zur Fähre zur Insel Cres stößt er auf den „CrazyBikeGuy“ Grant aus Südafrika. Dort kommt er sowohl mit einer Filz-Künstlerin aus Zagreb ins Gespräch als auch mit Österreicherinnen und Österreichern wie einem Yachtbesitzer aus Graz oder einer jungen Kärntnerin, die ihr Liebesglück in Kroatien gefunden hat.

