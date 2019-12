Der Wiener Geschenkesack als Tipp für umweltfreundliche Christkindl, Weihnachtsmänner & co

Wien (OTS) - Die Vorweihnachtszeit geht ins Finale: Und wie jedes Jahr bietet die MA 48 wieder den Wiener Geschenkesack, um die Abfallberge unterm Christbaum zu minimieren. Erhältlich ist er auf allen Wiener Mistplätzen, im 48er-Tandler in Margareten und am Adventmarkt in den Blumengärten Hirschstetten.

Der kleinere Geschenksack kostet 4 Euro, der mittlere 6 Euro und die XL-Version 8 Euro. Im Kombi-Set kosten alle drei Größen gemeinsam nur 15 Euro. Für die Endfertigung der Geschenksäcke wurde eine Behindertenwerkstätte beauftragt. Der Geschenksack verbindet somit perfekt ökologisches und soziales Engagement. Aufgrund seines Designs ist er übrigens nicht nur zu Weihnachten, sondern ganzjährig verwendbar und ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz.

Coole Geschenke zu coolen Preisen im 48er-Tandler

Aber nicht nur den Geschenkesack gibt es im 48-er Tandler, natürlich auch die dazu passenden Geschenke. Dass breite Sortiment in Wiens coolstem Altwarenmarkt bietet etwas für jeden Geschmack: überprüfte Elektrogeräte, Kleinmöbel, Geschirr, Kleidung, Musikinstrumente, Sportgeräte, Bücher, Schallplatten u.v.m. Hier gibt es auch exklusive Einzelstücke, die es neu gar nicht mehr gibt. Auch Gutscheine für einen Einkauf beim 48er-Tandler bieten sich als passende Geschenke für all jene an, die sich lieber ihre Goodies selber aussuchen.

Umweltfreundliche Weihnachtsdeko

Und neben Geschenken gibt es auch noch Weihnachtsdeko für jeden Geschmack: Wiederverwendbare Christbäume, weihnachtlicher Schmuck und Dekorationen und Krippen zu günstigen Preisen für ein feierliches Weihnachtsfest zu Schnäppchen-Preisen. Ein Besuch im 48er-Tandler lohnt sich in jedem Fall –natürlich vor Weihnachten, aber auch das ganze Jahr über lassen top-Angebote die Herzen von Schnäppchen-Jägern höher schlagen. „Mit der Wiederverwertung von intakten Gegenständen schont man Umwelt und Geldbörse. Re-use ist ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz in Wien und ich danke allen, die sich daran aktiv beteiligen“, so Umweltstadträtin Ulli Sima.

Hier gibt es den Geschenksack:

Wiener Mistplätze:

Blumengärten Hirschstetten

Adresse: 22., Quadenstraße 15

Noch diese Woche Donnerstag bis Sonntag, 10 - 20 Uhr

48er-Tandler:

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag, 10 - 18 Uhr.

Mittwoch bis Samstag, 10 - 18 Uhr. Vom 27. Dezember 2019 bis 7. Jänner ist Weihnachtspause. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter melden sich im Neuen Jahr wieder ab 8. Jänner mit tollen Aktionen und schönen Secondhand-Waren zurück.

Erreichbarkeit 48er-Tandler

Adresse: Siebenbrunnenfeldgasse 3, 1050 Wien

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

