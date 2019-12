Vier Verkehrstote in der vergangenen Woche

396 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 15. Dezember 2019

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Lenker, ein Moped-Lenker und ein Fußgänger bei Verkehrsunfällen. Am Donnerstag, 12. Dezember 2019, kam es im Bezirk Kufstein, Tirol, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriger Fußgänger getötet wurde. Der 11-Jährige wollte auf einem Schutzweg die Fahrbahn überqueren, als die ankommende 46-jährige Pkw-Lenkerin ihn erst im letzten Moment gesehen haben dürfte. Die Pkw-Lenkerin verriss ihr Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte in den entgegenkommenden Pkw, wobei der Fußgänger zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt wurde und noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Jeweils zwei Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundes- und einer Landesstraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Tirol und jeweils einer in Oberösterreich und in der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je zwei Fällen nichtangepasste Geschwindigkeit und Vorrangverletzung. Zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsbürger, und keiner der tödlichen Unfälle war ein Alleinunfall.

Vom 1. Jänner bis 15. Dezember 2019 gab es im österreichischen Straßennetz 396 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2018 waren es 391 und 2017 401.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Abteilung Kommunikation

Referat Pressestelle

+43-(0)1-53 126-2488

pressestelle @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Otmar Bruckner, BA MA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-0-59133-982503

otmar.bruckner @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at