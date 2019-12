Generationenwechsel: Die “Jungen” übernehmen die Geschäftsführung im österreichischen Trauner Verlag

Ingrid und Rudolf Trauner übergeben die Leitung des Familienunternehmens an ihren Sohn Rudolf und dessen Frau Sonja / Der Medienverlag mit Sitz in Linz betreut 500 Autoren

Linz (OTS) - Geschäftsführerwechsel im österreichischen Trauner Verlag: Mit dem Ehepaar Sonja und Rudolf Trauner übernimmt ab sofort eine neue Generation die Leitung des Familienunternehmens mit Sitz in Linz. Die 1948 gegründete Firma wurde fast drei Jahrzehnte von Ingrid und Rudolf Trauner geleitet. Sie führten den Verlag mit hochwertigen Publikationen aus dem Bereich Bildung und Gastronomie an eine Spitzenposition in Österreich. Der Trauner Verlag betreut rund 500 Autoren, beschäftigt 77 Mitarbeiter und exportiert seine Fachbücher in mehrere Länder. Jährlich wird im Schnitt eine halbe Million Bücher verkauft >>



>> Pressetext & FOTOS: https://www.pressefach.info/trauner





Rückfragen & Kontakt:

Rudolf Trauner, Telefon: +43 732 77 82 41-305, r.trauner @ trauner.at