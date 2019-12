Otto Immobilien: Wolfgang von Poellnitz neu im Team Industrie & Logistik

Wien (OTS) - Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Wolfgang von Poellnitz (56) ist seit kurzem neu im Vermarktungsteam Industrie / Gewerbe / Logistik von Otto Immobilien. Er kommt von der Developer Seite (Deutsche Logistik Holding / ZECH Group), wo er die letzten zwei Jahre die Geschäftsentwicklung für einen der modernsten Logistikparks in Österreich leitete. Bei Otto Immobilien übernimmt er die Betreuung von Nutzern und Developern mit den Schwerpunkten Kontraktlogistik, Fulfillment & E-Commerce sowie verarbeitende Industrie.

Wolfgang von Poellnitz wurde am 16. März 1963 in Ansbach/Bayern geboren. Nach der Matura hatte er Transportwesen / Logistik an der Hochschule Bremerhaven studiert, das er mit einem Diplom als Wirtschaftsingenieur abschloss. Er ist seit mehr als 25 Jahren in der Logistikbranche für namhafte internationale Dienstleister tätig. Zu seinen wesentlichen Stationen gehörten u.a. Business Development-Aufgaben in Osteuropa sowie die Immobilienbetreuung für einen Kontraktlogistikdienstleister in den CEE-Staaten. Seit 10 Jahren lebt Wolfgang von Poellnitz in Österreich.

