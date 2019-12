SPÖ-Klimaschutzssprecherin Julia Herr – COP25 hat das Konferenzmotto „Zeit zu handeln“ nicht verstanden

Wien (OTS) - Vor kurzem ist die UN-Klimaschutzkonferenz COP25 in Madrid zu Ende gegangen und hat kein zählbares Ergebnis im Kampf gegen die Klimakrise gebracht. SPÖ-Klimaschutzsprecherin Julia Herr zeigt sich sehr enttäuscht. Sie betont, dass die Klimakrise sofortiges und entschiedenes Handeln erfordert. „Es ist fünf nach Zwölf, nicht fünf vor Zwölf“, sagt Herr. „Leider haben zu viele Staaten das Motto der Konferenz ‚Zeit zu handeln‘ total falsch verstanden. Wir haben keine Zeit mehr. Mit jedem Tag, jede Woche, jedem Monat und Jahr werden die Schäden größer und letztlich unumkehrbar“, sagt Herr. ****

Die SPÖ-Klimaschutzsprecherin plädiert für einen Green New Deal für Österreich und Europa. Dabei sind zwei Gedanken zentral: Klimaschutz ist immer auch eine soziale Frage, weil die ärmeren Leute „die ersten sind, die unter dem Klimawandel leiden und es sich nicht richten können“. Und : Klimaschutz brauche massive öffentliche Investitionen, wie sie die SPÖ mit der jährlichen zusätzlichen Klimamilliarde vorschlägt.

Dazukommen muss für Julia Herr, dass man endlich aufhört, ausgerechnet die klimaschädlichsten Sektoren, konkret den Flugverkehr, am meisten zu begünstigen. Fliegen ist 50-mal klimaschädlicher als bahnfahren, aber trotzdem ist Flugtreibstoff Kerosion steuerfrei und die Tickets für Auslandsflüge von der Mehrwertsteuer befreit. Auf der anderen Seite zahlt die Bahn rund 20 Millionen Euro jährlich Energieababe auf Bahnstrom, selbst für den Strom, den sie in eigenen Wasserkraftwerken produziert.

In Österreich sind in den letzten Jahren in manchen Sektoren die CO2-Zahlen sogar gestiegen, sagt Herr. „Wir sind massiv gefordert, weil wir selber ein Klima-Problemkind sind. Die alte türkis-blaue Regierung und die derzeitige Regierung scheinen das aber nicht zu verstehen, wie der Vorschlag zum Nationalen Energie- und Klimaplan(NEKP) zeigt.“ (Schluss) wf

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at