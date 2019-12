1a-Installateure mit 7.800 Euro-Spende an Aktion "Ein Funken Wärme"

Erfolgreicher Abschluss der Aktion „Ihre Therme wärmt jetzt doppelt!"

Wien (OTS) - 1a-Installateure sind nicht nur der richtige Ansprechpartner für maßgeschneiderte Wohlfühl-Badezimmer und energieeffiziente Heizlösungen für den Klimaschutz, sondern auch Menschlichkeit und soziales Engagement liegen ihnen am Herzen. Mit dem Motto „Ihre Therme wärmt jetzt doppelt!“ spendeten die Wiener 1a-Installateure bei allen Thermenwartungen im September bis November automatisch einen Euro an die Aktion „Ein Funken Wärme“ der Caritas Wien. Insgesamt konnten mit dieser Aktion 7.800 Euro gesammelt werden, die nun an die Schirmherrin der Aktion "Ein Funken Wärme", Barbara Stöckl, übergeben werden konnte. Mit der Beteiligung an der Hilfsaktion von Caritas und Kronen Zeitung wird jenen unter die Arme gegriffen, die sich im Winter das Heizen nicht bzw. nur schwer leisten können.

"Mit unserer Spende leisten wir einen Beitrag, um Wärme auch in jene Haushalte bringen, die es sich sonst nicht oder nur schwer leisten könnten!", erklärt dazu Mag. Paul Apfelthaler, Geschäftsführer der 1a-Installateur Marketingberatung GmbH. Nicht zuletzt wollen die 1a-Installateure im Zuge dieser Aktion auch auf die Wichtigkeit einer seriösen und qualitativen Thermenwartung durch einen Fachmann hinweisen: „Damit das eigene Zuhause wohlig warm bleibt und auch für die Heizsaison im Winter gewappnet ist, muss die richtige und zuverlässige Funktionalität der Therme gegeben sein. Denn wird die regelmäßige Wartung vernachlässigt, können neben Geräteschäden auch schwere gesundheitliche Risiken eintreten.", so Apfelthaler weiter.



Über die 1a-Installateure

1982 schloss sich eine Gruppe selbständiger Installateurbetriebe zusammen, um gemeinsam unter dem Markennamen „1a-Installateur“ aufzutreten. Heute sind die 1a-Installateure eine Gruppe von über 180 selbständigen, innovativen Installationsbetrieben in ganz Österreich. Sie wurden zur ersten Adresse für Bad und Heizung, weil sie sich von Anfang an zu Leistungen höchster Qualität verpflichtet haben.

