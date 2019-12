„profil“: Kay Voges will Live-Sex auf die Bühne

Der designierte Volkstheaterchef inszeniert am Burgtheater „Dies Irae - Tag des Zorns. Eine Endzeitoper“ mit gefilmten Sexszenen.

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ in seiner aktuell erscheinenden Ausgabe berichtet, hat der deutsche Regisseur Kay Voges für seine erste Inszenierung am Burgtheater auch Paare für einen Live-Sex-Akt rekrutiert, der gefilmt auf die Bühne übertragen werden soll. „Dies Irae - Tag des Zorns. Eine Endzeitoper“ (Premiere:

19.12.) befasst sich mit Weltuntergangsängsten von der Bibel bis zur gegenwärtigen Medienlandschaft. Voges bestätigt auf profil-Anfrage, dass er in der Wiener Sex-Positive-Szene Menschen für die geplante Darstellung gesucht und gefunden habe. Es gehe dabei aber keinesfalls um Pornografie, so Voges, sondern um den „kleinen Tod als gefühlt zeitlosen Moment der Auflösung“.

