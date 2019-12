ASFINAG: Einladung zur feierlichen Gesamtverkehrsfreigabe des Gleinalmtunnels mit Bundesminister Reichhardt

Graz (OTS) - Mit der Verkehrsfreigabe des Gleinalmtunnels in der Steiermark ist der Vollausbau der A 9 Pyhrnautobahn abgeschlossen – vom Voralpenkreuz in Oberösterreich bis Spielfeld an der slowenischen Grenze ist diese wichtige Verkehrsader ab sofort durchgehend zweistreifig und zweiröhrig befahrbar. Am Freitag, den 20. Dezember, gibt die ASFINAG gemeinsam mit Verkehrsminister Andreas Reichhardt „grünes Licht“. Zu diesem Festakt laden wir Sie hiermit herzlich ein.

Wann: 20. Dezember, 11 Uhr

Wo: Festzelt, Gleinalmtunnel Nordportal







Die Ehrengäste:

Andreas Reichhardt, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

Hermann Schützenhöfer, Landeshauptmann Steiermark

Anton Lang, Verkehrslandesrat Steiermark

Ingrid Voves, Tunnelpatin

Josef Fiala, Vorstand der ASFINAG

Hartwig Hufnagl, Vorstand der ASFINAG

Andreas Fromm, Geschäftsführer ASFINAG Bau Management GmbH

Christian Ebner, Geschäftsführer ASFINAG Service Gesellschaft

Karl Fadinger, Bürgermeister St. Michael

Markus Windisch, Bürgermeister Übelbach





