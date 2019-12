ORF-„Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“

Am Sonntag, dem 15. Dezember, um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - 2019 war wohl eines der denkwürdigsten und turbulentesten Jahre in Österreichs Politik. Das Ibiza-Video mit all seinen Nachbeben hat das Land erschüttert, politische Koordinaten sind ins Wanken geraten, Wahlen auf unterschiedlichen Ebenen haben neue Tatsachen geschaffen. Wie haben diese Entwicklungen das Land verändert? Was sind die Lehren aus dem zu Ende gehenden Jahr? Und was kommt 2020 auf Österreich zu? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 15. Dezember 2019, um 11.05 Uhr in ORF 2 bei Chefredakteur Matthias Schrom:

Klaus Herrmann

Chefredakteur „Kronen Zeitung“

Martina Salomon

Chefredakteurin „Kurier“

Gerold Riedmann

Chefredakteur „Vorarlberger Nachrichten“

Petra Stuiber

stv. Chefredakteurin „Der Standard“

Andreas Koller

stv. Chefredakteur „Salzburger Nachrichten“

