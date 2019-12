Salzburg AG beteiligt sich an Salzburger Startup

10 Prozent Beteiligung an Ocean Maps

Salzburg (OTS) - Mit den Unterschriften am 12. Dezember 2019 ist es nun offiziell: Die Salzburg AG ist zu 10 Prozent Eigentümer an dem Salzburger Startup Ocean Maps GmbH, einem High-Tech-Startup und Spezialisten für 3D-Visualisierung digitaler Messdaten. Die strategische Beteiligung und Kooperation wurde heute von den Vertragspartner der Salzburg AG und der Ocean Maps GmbH fixiert. Die Vertreter der Ocean Maps GmbH, Geschäftsführer Thomas Nemetz und Hauptgesellschafter Michael Altrichter, bekannt aus der Puls 4 Sendung „2 Minuten, 2 Millionen“, sowie Vorstandssprecher der Salzburg AG Leonhard Schitter freuen sich über die neue Kooperation.



„Wir freuen uns sehr, dass unsere erste Beteiligung an einem Salzburger Startup erfolgt ist. Ocean Maps entspricht in hohem Maß den Vorgaben unseres Startup-Beteiligungs-Programms. Wir haben einen Partner gefunden, der zu unseren strategischen Vorgaben passt und mit dem wir auch bereits vertrauensvoll zusammenarbeiten“, sagt Leonhard Schitter, Vorstandssprecher der Salzburg AG, und fügt hinzu, „Die Digitalisierung eines Prozesses in der Energieerzeugung – eines unserer Kerngeschäfte in der Salzburg AG – bietet für uns große Vorteile. Durch die gemeinsame Dienstleistung, die Vermessung der Unterwasser-Umgebung bei beispielsweise Kraftwerken, können Kosten reduziert, die Qualität der Messungen erhöht und die Risiken für Mitarbeiter gemindert werden. Wir machen mit der Partnerschaft einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung und entwickeln uns so weiter hin zu einem digitalen Technologieunternehmen.“



Auch Thomas Nemetz, Geschäftsführer der Ocean Maps, freut sich und sagt: „Die Zusammenarbeit öffnet unseren beiden Unternehmen die Türe zu spannenden nationalen und internationalen Projekten. Aktuelle Umweltveränderungen erfordern nicht nur schnellere, präzisere und georeferenzierte Vermessungen der Natur und von Anlagen aller Art, sondern auch die Abbildung in einer Weise die jeder versteht wie den Digital Twin von Ocean Maps am Smartphone. Hier setzt Ocean Maps neue Standards.“ Was als Bietergemeinschaft von Salzburg AG und Ocean Maps schon bei einem europaweit ausgeschriebenen Projekt der Tiroler Landesregierung zum Hochwasserschutz gelang, soll in Zukunft strategisch und gemeinsam angegangen werden: Projekte zur Vermessung und Abbildung von Stauräumen und Flüssen und Abbildung von Anlagen wichtigster Infrastruktur, wie beispielsweise Kraftwerke, zu gewinnen und damit großen Kundennutzen zu schaffen.



Michael Altrichter, Hauptgesellschafter der Ocean Maps ergänzt: „Die digitale Transformation als fundamentalste Herausforderung in der Geschichte der Menschheit disruptiert sämtliche Industriezweige. Die Salzburg AG setzt durch den Ausbau der Kooperation mit dem High-Tech Unternehmen Ocean Maps österreichweit Maßstäbe in der E-Wirtschaft und zeigt vor, wie langdienende Corporates mit jungen Startups Synergien heben können.“

