Toto: Jackpot, und damit geht es um rund 15.000 Euro am Wochenende

Jackpots auch beim Zwölfer sowie im 1. und 2. Torwette Rang

Wien (OTS) - Nicht allzu viel war für die Toto Fans in der Runde 50A zu gewinnen, zu wenig „berechenbar“ waren die Spiele der internationalen Klubbewerbe. Und so blieben gleich vier Gewinntöpfe verschlossen. Dafür ist in der kommenden Runde am Wochenende umso mehr zu holen. Jackpot Nummer 1 gibt es beim Dreizehner, hier geht es in der nächsten Runde um etwa 15.000 Euro. Da es auch keinen Zwölfer gab, wartet hier Jackpot Nummer 2 mit rund 8.000 Euro.

Und da es in der Torwette niemandem gelang, fünf oder auch nur vier Ergebnisse richtig zu tippen, warten hier die Jackpots Nummer 3 und 4. Wobei sich der erste Rang (fünf Richtige) allmählich der 100.000 Euro-Marke nähert.

Annahmeschluss für die Runde 50B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 50A

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 6.746,04 – 15.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 3.642,86 3 Elfer zu je EUR 269,80 11 Zehner zu je EUR 147,10 111 5er Bonus zu je EUR 6,00

Der richtige Tipp: 2 1 2 2 X / 1 2 2 1 2 1 1 1 X X X 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 91.279,44 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.335,17 Torwette 3. Rang: 10 zu je EUR 166,80 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 127.550,68

Torwette-Resultate: 0:2 +:0 0:2 0:+ 2:2

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910



www.lotterien.at

www.win2day.at