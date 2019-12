Wie auf Wolken: Mit seinem Redesign befördert Gambio seine Cloud-Kund*innen nun auch optisch auf Wolke 7 (FOTO)

Bremen (ots) - Der Onlineshop-Anbieter geht mit einem Relaunch an den Start: Die Gambio-Webseite und das Logo erscheinen im neuen Design Onlinehändler*innen können ohne Programmierkenntnisse noch schneller und einfacher moderne und optisch ansprechende Shops designen und verwalten

Gambio, ein führender Anbieter von SaaS-Lösungen für den Onlinehandel im deutschsprachigen Raum, geht mit einem Marken-Relaunch an den Start. Neue Tools und Templates ermöglichen es Onlinehändler*innen, moderne, dynamische und individuelle Designs zu kreieren - ganz ohne Programmierkenntnisse. Das Branding verbindet Tradition und Zukunft von Gambio, das bereits seit 15 Jahren auf dem Markt etabliert ist und nun den nächsten großen Schritt wagt.

Im Zentrum steht das neue Logo mit einem Versprechen

Das neue Logo der Gambio-Gruppe wurde von der Agentur DAS IMP3RIUM - Gewinner des Reddot Design Awards - kreiert. Das Logo wurde eigens für diese Vision grafisch reduziert, um mehr Platz für die Kernwerte des Unternehmens zu schaffen: Freiheit, Helfen, Sicherheit und Einfachheit. Mittels klarer Linienführung wurde das bisherige Logo von jeglicher Redundanz befreit und auf die umfassenden Ansprüche des Web 2.0 abgestimmt.

"Ziel ist es, unsere Kund*innen erfolgreich zu machen: Wir helfen und unterstützen Händler*innen durch einen erstklassigen Support und eine große und aktive Community von "Shoptimisten" - wie wir unsere Nutzer*innen nennen. Wir sind für unsere Händler*innen erreichbar und begleiten alle - von kleinen ambitionierten Start-ups hin zu etablierten Mittelständlern", sagt Daniel Schnadt, Geschäftsführer bei Gambio, zur Vision seines Unternehmens. So ist beispielsweise der Mix an Shoperweiterungen, die in den buchbaren Paketen zum Teil ganz inklusive sind, in der angebotenen Form einmalig. "Mit dem Redesign verbinden wir mehr als ein neues Logo und eine moderne Website und das werden allen voran auch unsere Kunden merken", fügt Daniel Schnadt hinzu.

Cloud-Service verleiht dem Angebot die Besonderheit

Eine Besonderheit ist, dass Gambio-Händler*innen zwischen einer Cloud-Variante und einer selbst gehosteten Variante der E-Commerce-Komplettlösung wählen können. Dies ist Flexibilität in ihrer höchsten Form. Händler*innen sind somit im Wachstum nicht limitiert und können mit einem kleinen Cloud-Paket beginnen und auch von Beginn an personalisierte Anforderungen in die selbst-gehostete Variante integrieren. Ein komplexer Serverwechsel ist durch die Nutzung des Cloud-Services von Gambio nicht notwendig. Gambio bietet seinen Cloud-Kund*innen außerdem professionelle Tools als feste Bestandteile des Angebots oder als Module für Kund*innen, die Gambio selbst hosten, wie beispielsweise Rechtssicherheit und Abmahnschutz mit Haftungsübernahme für einen entspannten Einstieg, Remarketing-Tools zur Steigerung der Conversion Rates, Anbindungen an Marktplätze zur Steigerung der Reichweite und einen eigenen Blog.

Über Gambio

Die Gambio-Gruppe mit Sitz in Bremen und Zug in der Schweiz gehört seit 2004 zu den führenden Anbietern von SaaS-Lösungen für den Onlinehandel im deutschsprachigen Raum. Sowohl E-Commerce-Start-ups als auch etablierten Unternehmen bietet Gambio individuelle Serviceangebote als Cloud-Lösung an. Bereits über 20.000 Shops nutzen den 360°-Service von Gambio: ein innovatives Shopsystem mit großem Funktionsumfang, das an alle großen Marktplätze, Zahlungssysteme, Versanddienstleister sowie gängige Warenwirtschafts- bzw. ERP-Systeme angebunden ist. Zudem berücksichtigt Gambio automatisch SEO-Anforderungen, um beste Suchmaschinen-Rankings zu erzielen. Das umfassende Angebot ermöglicht es Endanwendern auch ohne Programmierkenntnisse, einen rechtssicheren Onlineshop zu erstellen und zu gestalten.

