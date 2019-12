„Oberösterreich heute – Das war 2019“

Erstmals Jahresrückblick aus Oberösterreich am besten Sendeplatz im ORF-Hauptabend

Linz (OTS) - Premiere für den ORF Oberösterreich am Montag, 16. Dezember 2019. In einem Lokalausstieg wird erstmals im Hauptabendprogramm auf die wichtigsten Ereignisse eines Jahres zurückgeblickt. Zu sehen sind die Menschen, die Aufreger und die Herausforderungen des Jahres 2019 in Oberösterreich.

Das Jahr 2019 in Oberösterreich „im Zeitraffer“ – dafür hat das ORF Oberösterreich-Team im Archiv gestöbert, Originalschauplätze ausfindig gemacht und außergewöhnliche Menschen eingeladen, die heuer besonderes geleistet, erlebt oder auch bewältigt haben.

In der Welser Weihnachtswelt plaudern die Moderatoren Jutta Mocuba und Klaus Obereder mit Weltstar Heino. In einer Plätte am Traunsee treffen Sie Aaron Karl, Schauspiel-Shootingstar aus der ORF-Erfolgsserie „Walking on Sunshine“.

Im schönsten Ballsaal des Landes geht es mit ORF-Dancingstar und Opernball-Choreographin Maria Santner im wahrsten Sinne des Wortes rund. Zudem gibt es auch noch eine heiße Tischfußball-Partie mit den Moderatoren Jutta Mocuba und Klaus Obereder und einigen der Europa-League-Helden des LASK sowie mit der WM-Bronzemedaillen-Gewinnerin Verena Preiner aus Ebensee.

Neben den Menschen des Jahres sind die Aufreger sowie die Tops und Flops von 2019 zu sehen – von der für viele überraschenden Ernennung von Bad Ischl samt Salzkammergut zur Europäischen Kulturhauptstadt 2024 über die Stau-Tristesse im Großraum Linz bis hin zur höchst erfolgreichen Ruder-WM in Ottensheim.

Und schließlich widmet sich der Jahresrückblick des ORF Oberösterreich auch den Herausforderungen, die 2019 mit sich gebracht hat, und berichtet ebenso über die Folgen des Klimawandels sowie über die schweren Turbulenzen in der Politik – Stichwort „Ibiza“, die auch in Oberösterreich zu spüren gewesen sind.

