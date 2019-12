Freiheitliche Wirtschaft (FW) - Wien: Die NEUE FREIHEIT nun auch in Wien!

FW-Krenn/Walter/Bussek: Wir treten bei der Wirtschaftskammer-Wahl mit neuem Team und dem Programm Wirtschaft 4.0 an!

Wien (OTS) - „Als Freiheitliche Wirtschaft (FW) setzen wir uns ausschließlich für die wirtschaftlichen Interessen der österreichischen Unternehmer ein. Gemeinsam mit der Freiheitlichen Partei haben wir uns das Ziel gesetzt, Reformen und effektive Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen und attraktiven Wirtschaftsstandort zu etablieren. Diesen Weg haben wir begonnen und werden diesen nun auch mit dem neuen Team der Freiheitlichen Wirtschaft Wien fortsetzen“, so der Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft (FW) Matthias Krenn.



„Das NEUE Team der Freiheitlichen Wirtschaft (FW) Wien steht mit der Kraft der NEUEN FREIHEIT hinter der FPÖ. Unbestritten liegen nun Erneuerungsprozesse und Aufbauarbeit vor uns. Wir haben Kraft für Neues und Mut für Reformen. Als verlässlicher Partner für die Interessen der Wiener Unternehmer treten wir neu und gestärkt bei den Wirtschaftskammerwahlen als Liste 3 an“, so der neue Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft Wien, Ronald Walter.



„Politischen Störaktionen, anderen Zielsetzungen sowie persönlichen Eigeninteressen bieten wir keine Plattform. Wir vertreten ausschließlich Unternehmer und ihre Anliegen. Die Freiheitliche Wirtschaft im Bund und in allen Ländern steht für fundierte Wirtschaftspolitik, Kontinuität und Stabilität und hat keinen Platz für politisch motivierte Geisterfahrer. Mit unserem Programm Wirtschaft 4.0 haben wir die Lösungen und Rahmenbedingungen für freie und motivierte Unternehmer mit einem attraktiven und modernen Wirtschaftsstandort“, so der Pressesprecher der Freiheitlichen Wirtschaft Andreas Bussek abschließend.



