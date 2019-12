Stiftungsrat genehmigte ORF-Finanz- und -Stellenplan 2020

Wrabetz: „Schaffen den nötigen Spielraum für Investitionen ins Programm“

Wien (OTS) - In der Plenarsitzung des ORF-Stiftungsrats unter dem Vorsitz von Dr. Norbert Steger genehmigte das Gremium am Donnerstag, dem 12. Dezember 2019, den ORF-Finanz- und -Stellenplan 2020, nahm den Gebarungsprüfungsbericht der Prüfungskommission zur Kenntnis und erteilte dem Generaldirektor die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018. Die ORF-Jahressendeschemata für Fernsehen, Hörfunk, die Spartenkanäle ORF III Kultur und Information sowie ORF SPORT + und das Jahresangebotsschema Online 2020 sowie die Anteile in den Volksgruppensprachen wurden einstimmig genehmigt.

ORF wird 2020 ausgeglichen bilanzieren

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Der ORF und der ORF-Konzern werden auch 2020 trotz der schwierigen Lage auf dem Werbemarkt ausgeglichen bilanzieren. Die Fortführung des konsequenten Einsparungs- und Restrukturierungskurses schafft den nötigen Spielraum für Investitionen ins Programm und Innovationen – wie zum Beispiel die großen Sportereignisse EURO 2020 und Olympische Sommerspiele, zusätzliche Programme aus den Landesstudios, die vereinbarten Investitionen in die heimische Filmwirtschaft und die Entwicklung des ORF PLAYERS. So ist es auch 2020 möglich, die Markt-und Qualitätsführerschaft des ORF in den Programmgenres Information, Kultur, Religion und Wissenschaft, Sport sowie Unterhaltung und Service abzusichern.“

Der ORF wird 2020 plangemäß ein operativ ausgeglichenes Ergebnis von 0,2 Mio. Euro erreichen, inklusive der geplanten Sonderausschüttungen aus Tochtergesellschaften und der Verwertung des Wohnhauses in der Argentinierstraße beträgt das Ergebnis vor Steuern 15,8 Mio. Euro. Dadurch wird das Eigenkapital der Muttergesellschaft gestärkt und wird 2020 mit einer Quote von 17,2 Prozent geplant.

Die Umsatzerlöse des ORF werden 2020 mit 977,6 Millionen Euro geplant (Plan 2019: 991,1 Mio. Euro). Die Erlöse aus dem Programmentgelt sind 2020 mit 647,2 Mio. Euro geplant (Plan 2019: 638,6 Mio. Euro), die Werbeerlöse mit 210,8 Mio. Euro (Plan 2019: 226,7 Mio. Euro), die sonstigen Umsatzerlöse mit 119,6 Mio. Euro (Plan 2019: 125,7 Mio. Euro).

Infolge des laufenden Einsparungsprogramms wird der ORF auch im kommenden Jahr den Personalstand weiter reduzieren, auf 3.195 VZÄ. Damit hat der ORF seit 2007 rd. 828 VZÄ oder 20,6 Prozent der Belegschaft abgebaut.

