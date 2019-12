AK Zangerl: Klares Nein gegen Verschärfungen im Krankenstand

Wirtschaftsseite will offenbar Kranke unter Generalverdacht und als Simulanten hinstellen

Innsbruck (OTS) - Ein klares Nein zu den von der Wirtschaftsseite geplanten Verschärfungen beim Krankenstand kommt von AK Präsident Erwin Zangerl: „Da werden Kranke unter Generalverdacht und als Simulanten hingestellt. Das widerspricht allen Patientenrechten und ist auch mit der ärztlichen Schweigepflicht nicht in Einklang zu bringen. Nicht umsonst hat sich auch die Ärztekammer gegen diesen heimtückischen Plan auf dem Rücken der Patienten gestellt.“

Zangerl: „Wer krank ist, hat ein Recht auf Privatsphäre und braucht keine Schnüffelei. Was ist das für eine Geisteshaltung in Kreisen der Wirtschaft, wenn Patienten als Krankfeierer hingestellt werden! Solche arbeitnehmerfeindlichen Pläne haben in der Krankenversicherung nichts verloren. Viel dramatischer ist doch die Tatsache, dass mehr als ein Drittel der Beschäftigten krank in die Arbeit geht, aber davon will man von Unternehmerseite nichts hören. Dabei haben Betriebe gegenüber ihren Beschäftigten eine erhöhte Fürsorgepflicht, der sie nicht immer nachkommen“, so Zangerl.

„Für uns Arbeitnehmervertreter heißt es wachsam zu sein, um weitere Anschläge gegen die Versicherten zu unterbinden. Mit der Zerschlagung und der Zentralisierung der Krankenkassen glaubt nun die Unternehmerseite, am längeren Ast zu sitzen und das Sagen zu haben. Das werden wir sicher nicht zulassen, da ist mit erbittertem Widerstand zu rechnen“, so der AK Präsident.

