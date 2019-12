Eiswette am Turrachersee gewonnen!

3.000 Euro für die freiwilligen Feuerwehren aus der Region

Turracher Höhe (OTS) - Am 12. Dezember pünktlich um 12:12 Uhr ging die von Christoph Brandstätter und Helmut Mertens initiierte "Turracher Eiswette" los. Die Wette lautete: "Hält das Eis am Turracher See oder nicht - nach diesem warmen Herbst?" Zur Beweisführung schickten sie Stephan Holzer (Einsatztaucher von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt) alias der "Unerschrockene" aufs Eis. 200 Meter vom Jägerwirt-Bootssteg bis zur Halbinsel galt es zu beschreiten.

Der Feuerwehrprofi hat es geschafft! Die freiwilligen Feuerwehren aus der Region erhalten 3.000 Euro für ihren mutigen Einsatz bei den starken Unwettern im November. Der Wetteinsatz hat sich in den letzten Tagen um 1.000 Euro erhöht, da noch so viele Personen gespendet haben.

„Das Eis misst per heute am Rand 20 Zentimeter, trotzdem ist der See noch nicht offiziell frei gegeben. Vorsicht ist weiterhin geboten“, warnt Veranstalter Christoph Brandstätter.

Turracher Eiswette gewonnen

Hotelier Christoph Brandstätter vom Seehotel Jägerwirt wettete gegen Stammgast und Turrach-Fan Helmut Mertens. Gewonnen hat Brandstätter. Er wettet immer, dass das Eis standhält. „Das ist früher immer so gewesen, durch den Klimawandel wird jedoch auch die Eiswette jedes Jahr spannender“, so der Hotelier.

Weitere Bilder auf Anfrage in high-res verfügbar. Servus TV Ausstrahlung am 12. Dez. um 18:05 Uhr im „Servus am Abend“.

