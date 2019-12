Vana: Der europäische Rat darf den Green Deal nicht ausbremsen

Ein starkes EU Budget ist das Gebot der Stunde

Brüssel/Wien (OTS) - Anlässlich des EU Gipfels fordert Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament:

„Mit dem mehrjährigen Finanzrahmen (MFF) werden aktuell die Weichen für Europas Zukunft gestellt. Die europäischen Staats-und RegierungschefInnen müssen deutlich machen, dass sie das Gebot der Stunde verstanden haben: angesichts der Klimakrise stehen wir vor einer großen Herausforderung, die nur ein starkes und geeintes Europa bewältigen kann. Der Rat muss ein zukunftstaugliches EU-Budget bewilligen, das den Herausforderungen gerecht wird, vom Klimaschutz über Armutsbekämpfung bis Digitalisierung. Anstatt weiter auf der "Nettozahlerposition" zu verharren, sollte Österreich in der EU lösungsorientiert auftreten und eine Reform des EU-Budgets für mehr Eigenmittel vorantreiben. So lässt sich ein fairer Übergang in eine klimaneutrale EU nachhaltig gestalten und der European Green Deal umsetzen.“

