„Swinging Bells mit Robbie Williams“ im ORF-Weihnachtsprogramm

Aktuelle Christmas-Konzertshow am Stephanitag um 22.35 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Wie feiert der einstige Bad Boy Robbie Williams Weihnachten? Natürlich mit Christbaum, Lametta, Festtagsbraten – und jeder Menge Swing! Der ausgesprochene Weihnachtsfan belegt mit seinem aktuellen Doppelalbum „The Christmas Present“ derzeit Platz eins der britischen Charts und liegt mit diesem, bereits 13. Nummer-eins-Soloalbum nun gleichauf mit Rekordhalter Elvis Presley. Das diesjährige Weihnachtsgeschenk an sein Publikum und sich selbst besteht neben dem neuen Tonträger auch aus einer Konzertshow. Dafür hat sich der beliebte Popstar und Entertainer in Schale geworfen und präsentiert unter dem Titel „Not the Robbie Williams Christmas Show“ in bester Crooner-Manier winterliche Klassiker und poppige X-Mas-Songs, die er auf seinem Album u. a. als Duette mit Stars wie Bryan Adams, Rod Stewart und Helene Fischer verewigt hat. Unter dem Titel „Swinging Bells mit Robbie Williams“ zeigt ORF 1 am Stephanitag, Donnerstag, dem 26. Dezember 2019, um 22.35 Uhr, eine Ende November im Londoner Alexandra Palace Theatre entstandene Aufzeichnung des Konzerts. In einem Exklusiv-Interview mit ORF-Redakteur Marcus Blecha gibt er vorab u. a. Einblick in seine ganz persönliche Heilige Nacht.

Davor ist in ORF 1 um 20.15 Uhr ein weiterer britischer Publikumsliebling in Aktion, als dessen großer Fan sich Robbie Williams seit jeher bekennt: 007 alias James Bond tritt in dem 2015 u. a. in Österreich entstanden Spielfilm „Spectre“ mit Daniel Craig als Agent Ihrer Majestät und Austro-Oscar-Preisträger Christoph Waltz als Bösewicht Blofeld auf den Plan.

