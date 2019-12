ORF III am Freitag: Birgit Denk und Alex Kristan in „Quiz mit Klasse“, dreimal „Agatha Christie’s Poirot“

Außerdem: „ORF III AKTUELL: Großbritannien hat gewählt“ und „Im Brennpunkt“-Dakapo „Das Drama um den Brexit“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information lässt am Freitag, dem 13. Dezember 2019, im Hauptabend Moderatorin und Sängerin Brigit Denk sowie Kabarettist Alex Kristan gemeinsam mit den Klassenbesten des BRG Stockerau und des BG/BRG Oberschützen zum „Quiz mit Klasse“ antreten. Anschließend ermittelt „Agatha Christie’s Poirot“ in drei spannenden Fällen.

Doch schon der Vormittag verspricht mit einem „ORF III AKTUELL“ sehr spannend zu werden, denn: „Großbritannien hat gewählt“ (9.30 Uhr). Sorgt das Ergebnis nun endgültig für klare politische Verhältnisse im Land? Wird der Stillstand in der Brexit-Frage gelöst? Und wie geht es jetzt für die Britinnen und Briten weiter? Das und mehr bespricht Reiner Reitsamer live mit seinen Gästen im ORF-III-Studio: u. a. Paul Schmidt (Generalsekretär, Österreichische Gesellschaft für Europapolitik) und Melanie Sully (Politikwissenschafterin, Institut Go-Governance). Anschließend, um 10.05 Uhr, zeigt ORF III die „Im Brennpunkt“-Doku des Vortages: „Das Drama um den Brexit: Eine Nation kämpft mit sich selbst“.

Um 20.15 Uhr fragt Andreas Jäger in „Quiz mit Klasse“ (20.15 Uhr) wieder den Schulstoff der Unterstufe ab. Der „Oberlehrer“ und Moderator des neuen ORF-III-Formats fühlt diesmal Birgit Denk und Alex Kristan auf den Zahn, die den klassenbesten Schülerinnen und Schüler des BRG Stockerau und des BG/BRG Oberschützen als Quizpaten mit Rat und Tat zur Seite stehen. Welche Fragmente aus dem Unterrichtsstoff der Unterstufe konnten sich bei den beiden im Langzeitgedächtnis festsetzen? Kristan hat in seiner Schullaufbahn viel Zeit auf das Parodieren der Lehrer verwendet, während Denk „Turnen“ zu ihrem Lieblingsfach erwählt hat. Ob diese Neigungen beim „Quiz mit Klasse“ tatsächlich hilfreich sind?

„Agatha Christie’s Poirot“ übernimmt ab 21.05 Uhr in drei Folgen der Krimireihe die Ermittlungen: Im Fall „Die russische Gräfin“ sieht sich Chief Inspector Japp mit einer Reihe unerklärlicher Juwelendiebstähle konfrontiert. Der jüngste Vorfall geschah beim bekannten Juwelensammler Marcus Hardman (David Lyon). Am Tatort finden sich gleich zwei Hinweise auf den Dieb: ein Handschuh und ein Zigarettenetui mit den Initialen BP. Vier Gäste waren zur Tatzeit im Haus, doch Hercule Poirot (David Suchet) hat nur Augen für die bezaubernde russische Gräfin Vera Rossakoff (Kika Markham). Also beschließen Captain Hastings (Hugh Fraser) und Miss Lemon (Pauline Moran), auf eigene Faust zu ermitteln. Regie führte in der Folge aus dem Jahr 1991 Andrew Piddington.

Danach zeigt ORF III zwei 1989 entstandene Krimis von Renny Rye. Zuerst ermittelt Poirot in „Die Abenteuer des Kreuzkönigs“ (22.00 Uhr). Filmproduzent Henry Reedburn (David Swift) hat viele Feinde. Die Erpressung der Schauspielerin Valerie Saintclair (Niamh Cusack) und die Entlassung ihres Kollegen Ralph Walton (Gawn Grainger) machen die Sache nicht besser. Wenig später findet die Polizei Mr. Reedburn erschlagen in seiner Bibliothek. Ihr Freund, Prinz Paul von Mauranien (Jack Klaff), zieht Poirot hinzu, um eine diskrete Ermittlung zu gewährleisten.

Zum Abschluss stirbt in „24 Schwarzdrosseln“ (22.55 Uhr) ein bekannter Maler. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich als heimtückischer Mord, bei dem es um viel Geld geht.

