Zweifache Auszeichnung für ORF beim 41. „Dr. Karl Renner Publizistikpreis“

Wien (OTS) - Abermalige Auszeichnung für den ORF beim diesjährigen „Dr. Karl Renner Publizistikpreis“:

Bei der Verleihung am Mittwoch, dem 11. Dezember 2019, im Wiener Rathaus wurde Ö1-Journalistin Natasa Konopitzky in der Kategorie „Radio“ für ihre zweiteilige „Hörbilder“-Geschichte über ihren Großvater mit dem Titel „Mein Glück ist, dass mich mein Glück nicht verlässt: Imre Kormos, Held und Halunke“ ausgezeichnet. Den „Dr. Karl Renner Publizistikpreis“ in der Kategorie Fernsehen erhielt ORF-Journalist Benedict Feichtner für seine „WELTjournal“-Reportage „Libyen – Milizen, Macht und Gewalt“.

