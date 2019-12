Kai Pflaume präsentiert „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ am 14. Dezember in ORF 1

Mit u. a. Anna Gasser, Axel Prahl, Jan Josef Liefers, Frank Elstner und Markus Lanz

Wien (OTS) - Viele kleine und große Stars begrüßt Kai Pflaume zu einer neuen Ausgabe der „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ am Samstag, dem 14. Dezember 2019, um 20.15 Uhr in ORF 1. In zehn spannenden Duellen werden seine prominenten Gäste Fernsehlegende Frank Elstner, die Münsteraner Tatort-Ermittler Axel Prahl und Jan Josef Liefers (am 22. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2 in „Tatort – Väterchen Frost“ zu sehen), ihre Schauspielkollegin Jessica Schwarz sowie die Moderatoren Markus Lanz und Christian Sievers von den Kindern zu Höchstleistungen herausgefordert. Mit dabei außerdem Starpianist Lang Lang, der amtierende Weltmeister im Zehnkampf Niklas Kaul, die österreichische Olympiasiegerin und Weltmeisterin auf dem Snowboard, Anna Gasser sowie der deutsche Hochspringer Mateusz Przybylko. Auch Schauspieler Jürgen Vogel stellt sich erneut einer spektakulären Herausforderung bei „Klein gegen Vogel“. In der neuesten Ausgabe der beliebten ORF/ARD-Familienshow tritt Enya aus Kärnten gegen Jessica Schwarz im „Kerzen-Duell“ an, Niclas aus Schwechat fordert Mateusz Przybylko im „Sprung-Duell“ heraus und Anna Gasser muss sich gegen Jana aus Berlin im „Radschlag-Duell“ beweisen. Am Ende der Sendung schicken Jan Josef Liefers und Axel Prahl die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer musikalischen Premiere in die besinnliche Vorweihnachtszeit.

Die Wettkämpfe im Überblick:

Das „Kerzen-Duell“: Enya (11) gegen Jessica Schwarz

Wer bläst schneller 600 Kerzen aus? 600 brennende Kerzen tauchen das „Klein gegen Groß“-Studio in ein wahres Lichtermeer. Mit der beschaulichen Stimmung ist es jedoch schnell vorbei, denn Enya aus Pusarnitz in Kärnten wird die Kerzen in Windeseile ausblasen. Wie man sich die Luft am besten einteilt, weiß das elfjährige Mädchen ganz genau, immerhin spielt sie schon seit vielen Jahren die Blechblasinstrumente Euphonium und Tuba. Enyas Gegnerin Jessica Schwarz kann zwar nur mit zwei Jahren Blockflötenunterricht aus der Grundschulzeit aufwarten, ist aber als Schauspielerin mit Atemtechniken bestens vertraut. Es wird also spannend, wenn es darum geht, welche der beiden Damen den längeren Atem hat und das Kerzen-Duell für sich entscheidet.

Das „Wolkenkratzer-Duell“: Alex (8) gegen Christian Sievers

Wer erkennt mehr Wolkenkratzer anhand kleiner Details? Höher, weiter, spektakulärer – Wolkenkratzer sind die Leidenschaft des achtjährigen Alex. Es gibt kaum einen Wolkenkratzer in seiner Heimatstadt Frankfurt am Main, den Alex noch nicht bestiegen hat. Sein diesjähriges Highlight war ein Besuch des 381m hohen Empire State Buildings in New York City. Alex fordert im Wolkenkratzer-Duell Christian Sievers heraus. Der Nachrichtenmoderator ist ebenfalls in „Mainhattan“ zu Hause und als jahrelanger Auslandskorrespondent viel in der Welt herumgereist. Wer zeigt im „Wolkenkratzer-Duell“ mehr Größe und kann mit seinem Wissen über sich hinauswachsen?

Das „Kreisflanken-Duell“: Maxim (8) gegen Niklas Kaul

Wer schafft mehr hängende Kreisflanken? Immer in Bewegung – das ist das Lebensmotto des achtjährigen Maxim aus Hamburg. Seit drei Jahren trainiert der Nachwuchsturner vier- bis fünfmal wöchentlich und sein Fleiß wird belohnt. Maxim ist in seinem zarten Alter bereits mehrfacher Landesmeister. Sein Gegner ist der amtierende und bisher jüngste Zehnkampf-Weltmeister, Niklas Kaul. Lässt sich das kleine Energiebündel aus Hamburg durch so viel Größe beeindrucken oder hängt er im „Kreisflanken-Duell“ den Weltmeister einfach ab?

Das „Queen-Duell“: Vladimir (7) gegen Markus Lanz

Wer erkennt mehr Queen-Lieder anhand von kurzen Tonausschnitten? Kaum konnte der siebenjährige Vladimir aus Essen laufen, da saß er schon am Klavier und hämmerte seine Lieblingssongs „Bohemian Rhapsody“ und „We Will Rock You“ in die Tasten. Als Sohn einer Opernsängerin und eines Akkordeonspielers ist das nicht weiter verwunderlich. Vladimirs großer Traum ist es, einmal in die Fußstapfen seines großen Vorbilds Freddie Mercury zu treten, und dafür übt der Nachwuchsrocker gern auch stundenlang. Vladimirs Gegner, Moderator Markus Lanz, ist ebenso ein bekennender Queen-Fan und hatte früher sogar eine eigene Band mit seinem Bruder. Wer von den beiden wird als Champion aus dem „Queen-Duell“ herausgehen?

Das „Radschlag-Duell“: Jana (9) gegen Anna Gasser

Wer macht schneller zehn einhändige Radschläge? „Tier-Sport-Mathematikerin“ möchte Jana aus Berlin einmal werden. Das Herz der Viertklässlerin schlägt nämlich gleichermaßen für Tiere, Mathe und Sport. Die neunjährige Wettkampfturnerin tritt mit ihrer Gruppe auf Landesebene an. Reichen Talent und Ehrgeiz, um im „Radschlag-Duell“ gegen Anna Gasser zu bestehen? Die erfolgreiche Snowboarderin aus Kärnten ist fit wie ein Turnschuh und fährt aktuell eine Goldmedaille nach der anderen auf ihrem Brett nach Hause. Angefangen hat ihre Sportlerkarriere allerdings auch beim Kunstturnen. Wer von den beiden verfügt über die nötige Körperspannung und Konzentration, um das Duell für sich zu entscheiden?

Das „Hai-Duell“: Ylva (8) gegen Frank Elstner

Wer kennt sich besser mit Haien aus? Ylva aus Stralsund ist die Tochter einer Tierärztin und eines Fischforschers, also kommt ihre Liebe zu Tieren nicht von ungefähr. Ihre große Leidenschaft gilt jedoch den Haien und es gibt mittlerweile kaum noch etwas, was sie nicht über die Raubtiere aus dem Meer weiß. Auch Showlegende Frank Elstner ist ein echter Hai-Experte und ging im Rahmen seiner Artenschutz-Doku sogar mit ihnen tauchen – und zwar ganz schön mutig ohne Käfig. Reicht sein Erfahrungsschatz aus, um sich gegen die Hobbyexpertin durchzusetzen? Wer beißt sich im „Hai-Duell durch?“

Das „Tatort-Duell“: Paul (10) gegen Jan Josef Liefers und Axel Prahl Wer kennt sich besser in den Folgen des Münsteraner Tatorts aus? Seit über 17 Jahren ermitteln Axel Prahl und Jan Josef Liefers als Hauptkommissar Frank Thiel und Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne im „Tatort Münster“. Besonders der verbale Schlagabtausch des eigensinnigen Professors und des eher unauffälligen Thiel sind es, die nicht nur den zehnjährigen Paul, sondern seine ganze Familie in ihren Bann gezogen haben. Bei „Klein gegen Groß“ geht nicht nur Pauls Traum in Erfüllung, die beiden Ermittler einmal persönlich kennenzulernen, er wird sogar im Duell gegen sie antreten. Jetzt gilt es den beiden alten Hasen Prahl und Liefers zu beweisen, wer im Duell die bessere Spürnase ist!

Das „Bagger-Duell“: Rasmus (11) gegen Jürgen Vogel

Wer kann mit Hilfe eines Baggers mehr Feuerzeuge entzünden? Für den elfjährigen Rasmus aus Bünde ist schon eines klar: Er will Chef-Baggerfahrer im elterlichen Bauunternehmen werden. Kaum aus der Schule, sitzt der Sunnyboy aus der sechsten Klasse schon auf dem Bagger und ist einfach nicht zu bremsen. Schafft es Schauspieler Jürgen Vogel, bei so viel kindlichem Elan mitzuhalten? Ehrgeizig und voller Zuversicht stellt sich der Allrounder in einer neuen Ausgabe „Klein gegen Vogel“ seinem jungen Herausforderer. Welcher der beiden verfügt über mehr Fingerspitzengefühl und entpuppt sich im Duell als echter Bagger-König?

Das „Sprung-Duell“: Niclas (13) gegen Mateusz Przybylko

Wer kann schneller mit beiden Beinen seitlich über eine Hürde springen? Niclas aus Schwechat in Niederösterreich ist eine echte Kämpfernatur. Der junge Österreicher trainiert vier- bis fünfmal in der Woche und besucht eine Sport- und Sprachenschule. Niclas’ Paradedisziplinen sind Stabhochsprung und Langstreckenlauf. Schnell und hoch, das kann auch Niclas’ Gegner, der deutsche Hochspringer Mateusz Przybylko, ziemlich gut. Der mehrfache Deutsche Meister und Europameister von 2018 hat eine spektakuläre Sprungtechnik, die auf seiner extrem hohen Anlaufgeschwindigkeit fußt. Ausdauer oder Geschwindigkeit, Niclas oder Mateusz – wer kann sich den Sieg im Duell erspringen?

Das „Klavier-Duell“: Leandro (11) gegen Lang Lang

Wer erkennt mehr rückwärts vorgetragene klassische Klavierstücke? Leandro ist nur wenig über vier Jahre alt, als er Mozarts „Kleine Nachtmusik“ auf einer CD hört und gleich danach ohne Noten auf dem E-Piano nachspielt. Für den heute Elfjährigen ist das dank seines absoluten Gehörs ein Kinderspiel. Das Highlight in Leandros noch so jungen Musikkarriere ist unangefochten ein Konzert in Schweden, das er vor drei Jahren vor 400 Gästen und der schwedischen Königin Silvia geben durfte. Schafft es der selbstbewusste Klaviernachwuchs den unangefochtenen König des Pianos, Starpianist Lang Lang, vom Thron zu stoßen?

