Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 13.12.: „Wald und Klimawandel“

Wien (OTS) - Wie Fichten, Tannen & Co leiden ist Thema des Gesprächs von Ellen Lemberger mit Felix Montecuccoli, Präsident der Land&Forst Betriebe Österreich – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 13. Dezember um 9.42 Uhr in Ö1.

Wald ist ein wahres Multitalent. Er liefert Holz, wirkt ausgleichend auf das regionale Klima, ist Heimat für viele Tier- und Pflanzenarten und bietet rund 300.000 Menschen Arbeit in der Land-und Forstwirtschaft. Vor allem ist er auch ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen die klimaschädlichen Treibhausgase. Er speichert CO2 und entzieht es somit der Atmosphäre. Die Bäume, allen voran Fichten, leiden jedoch zunehmend unter dem Klimawandel und dessen Folgen. Borkenkäfer etwa können sich durch die zunehmende Wärme rasend schnell massenhaft vermehren und ganze Bäume umbringen. Fast die Hälfte der Staatsfläche in Österreich ist Wald. Anlässlich der am Freitag zu Ende gehenden 25. UNO-Klimakonferenz in Madrid hat Ellen Lemberger mit Felix Montecuccoli gesprochen. Er ist selbst Waldbesitzer und seit fast 15 Jahren Präsident der Land&Forst Betriebe Österreich. Er spricht in „Saldo“ über die aktuelle Situation der heimischen Wälder, die Probleme durch den Klimawandel, Lösungsansätze und seine Wünsche an die nächste Regierung.

