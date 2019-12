„Sport am Sonntag“ für „Licht ins Dunkel“ mit Lauda-Kappe, Herminator-Treffen und Besteigung des Stephansdoms

Traditionelle Versteigerung am 15. Dezember um 18.00 Uhr in ORF 1, Gebote ab 15.45 Uhr möglich

Wien (OTS) - Sie gehört mittlerweile zum Sportjahr wie Kitzbühel oder Spielberg – die Versteigerung von mit Geld nicht zu kaufenden Exponaten bei „Sport am Sonntag“ für „Licht ins Dunkel“. Am Sonntag, dem 15. Dezember 2019, ist es um 18.00 Uhr in ORF 1 wieder soweit. Kristina Inhof, Oliver Polzer und Andreas Onea führen durch die Sendung und begrüßen dabei auch Stargäste wie Mercedes-Teamchef Toto Wolff oder den blinden Ausnahmebergsteiger Andy Holzer. Für folgende 16 Exponate kann bereits von 15.45 bis 19.00 Uhr unter der Telefonnummer 0800 664 2412 geboten werden:

Exponat 1: Den Formel-1-Grand-Prix in Spielberg hautnah erleben! 1x2 Wochenend-Tribünen-Tickets für den Großen Preis von Österreich 2020. Weiters beinhaltet das Package eine geführte, unvergessliche Erlebnistour im Fahrerlager sowie ein Meet & Greet mit einem F1-Piloten von Red Bull Racing. Zur Verfügung gestellt von: Projekt Spielberg

Exponat 2: Lotterien-Farewell-Feier des österreichischen Olympia-Teams! Zwei VIP-Karten für die Lotterien-Farewell-Feier des OÖC-Olympia-Teams für Tokio 2020. Inklusive Meet & Greet mit Athletinnen und Athleten sowie Übernachtung im Vienna Marriott Hotel. Zur Verfügung gestellt von: Österreichisches Olympisches Comité

Exponat 3: Ein original Schöffel-Marcel Hirscher-Rennanzug und zwei Jacken, signiert von allen aktiven ÖSV-Stars! Zur Verfügung gestellt von: Schöffel, dem offiziellen Ausstatter des österreichischen Skiteams

Exponat 4: Wuzzler-Match gegen ORF-Experten Herbert Prohaska und Helge Payer am exklusiv angefertigten Tischfußball-Tisch. Dazu gibt es auch zwei VIP-Tickets für ein ÖFB-Länderspiel und eine exklusive Backstage-Führung durch die Arbeitsbereiche des ORF im Ernst-Happel-Stadion. Inklusive Übernachtung für zwei Personen und All-American-Breakfast im Vienna Marriott Hotel.

Zur Verfügung gestellt von: Bankhamer Design, ÖFB, Vienna Marriott Hotel

Exponat 5: Niki-Lauda-Kappe und ein GPDA-Echtheits-Zertifikat – signiert von allen F1-Piloten sowie von Toto Wolff & Alex Wurz! Diese einmalige Niki-Lauda-Kappe wurde exklusiv für den ersten Grand Prix nach dem Tod der Legende angefertigt. Dazu gibt es ein „Grand Prix Drivers’ Association“-Echtheits-Zertifikat – signiert von allen aktuellen Formel-1-Piloten, sowie von Mercedes-Motorsport-Chef Toto Wolff und dem GPDA-Präsidenten Alex Wurz. Zur Verfügung gestellt von:

Grand Prix Drivers’ Association & Mercedes-AMG Petronas Motorsport

Exponat 6: VIP-Gast beim Moto GP in Spielberg und ein KTM-Rennstreckentraining mit Matthias Lanzinger! Der Preis beinhaltet ein Rennstreckentraining mit Matthias Lanzinger und einer 180 PS starken KTM 1290 SUPER DUKE R. Inklusive zwei VIP-Tickets für den Motorrad-Heim-Grand-Prix in Spielberg mit Stars hautnah in der Box. Der/die Meistbietende erhält weiters einen von Matthias Lanzinger handsignierten Ski von Salomon. Zur Verfügung gestellt von: KTM & Salomon

Exponat 7: Beim Training mit der Kampfmannschaft der Dacia Vikings erlebt man die Dacia-Vikings-Kampfmannschaft und die Cheerleader aus nächster Nähe! Dazu kommen zwei VIP-Saisonkarten für alle Heimspiele der Vikings 2020, zwei VIP-Tickets für die „Dacia Vikings Super Bowl Party 2020“ im Vienna Marriott Hotel und ein Meet & Greet mit Spielern. Inkludiert ist dabei die Übernachtung mit Begleitperson am Super-Bowl-Wochenende von Samstag bis Montag (1. bis 3. Februar 2020) in einer Executive Suite im Vienna Marriott Hotel (inkl. Late Check-out bis 15.00 Uhr und 2x All-American-Breakfast bis 13.00 Uhr im Parkring Restaurant am Montag – sowie freier Zugang zum Vienna Marriott Health Club während des Aufenthalts). Und: zwei Backstage-Pässe für ein Heimspiel der Dacia Vikings 2020. Zur Verfügung gestellt von: Dacia Vikings

Exponat 8: Als VIP-Gast einen Testtag mit dem Team des 14-fachen österreichischen Rallyestaatsmeisters Raimund Baumschlager erleben. Höhepunkt: Platz nehmen als Kopilot/in neben Raimund Baumschlager auf der Rallye-Teststrecke. Und: Im Laufe der Saison 2020 besucht der/die Meistbietende samt Begleitperson eine internationale Rallyeveranstaltung. Inklusive Anreise, Unterkunft, Verpflegung und VIP-Betreuung während der Veranstaltung. Zur Verfügung gestellt von:

BRR – Baumschlager Rallye & Racing GmbH

Exponat 9: Ein Spiel gegen Rapid-Legenden wie Marcus Pürk, Florian Sturm, Martin Hiden, Rene Wagner und Christian Keglevits im Heimatort des/der Meistbietenden. Im Preis inbegriffen: ein Ski-Wochenende mit den Legenden in Bad Mitterndorf / Tauplitz. Beim Skirennen und im Geschicklichkeitsparcours steht ein Messen mit den Rapid-Legenden auf dem Programm. Inklusive zwei Übernachtungen für zwei Personen im Aldiana Club Salzkammergut und der Grimming Therme.

Zur Verfügung gestellt von: Aldiana Salzkammergut, IMMOunited

Exponat 10: Skitag mit Stefan Kraft, Michael Hayböck, Chiara Hölzl und der JumpandReach-Familie Zu ersteigern ist ein einmaliger Skitag für zwei Personen. Mit Doppelweltmeister Stefan Kraft, Michael Hayböck und Chiara Hölzl geht es auf die Pisten des Hochzillertals. Einkehrschwung mit den Sportlerinnen und Sportlern inklusive. Dazu gehören zwei Tagesskipässe für das Hochzillertal, sämtliches Essen und Getränke auf der Kristallhütte und eine Übernachtung für 2 Personen in einem 4-Sterne Hotel im Zillertal. Zur Verfügung gestellt von: JumpandReach, Spieljoch/Hochzillertal

Exponat 11: Mit Ausnahme-Bergsteiger Andy Holzer auf den höchsten Punkt des Stephansdoms!

Außergewöhnliches Klettererlebnis: Mit dem blinden Ausnahme-Bergsteiger Andy Holzer und Dompfarrer Toni Faber geht es auf den knapp 137 Meter hohen Südturm. Durch das sogenannte „Angstloch“ vom Inneren des Turms geht es hinaus auf die kleine Plattform und über eine Eisenleiter bis zum Turmkreuz des Wiener Stephansdoms. Danach folgt ein gemeinsames Abendessen mit Andy Holzer im Restaurant Eugenio – inklusive Übernachtung im Austria Trend Hotel Savoyen!

Zur Verfügung gestellt von: Dompfarre und Dombauhütte St. Stephan, Austria Trend Hotels

Exponat 12: Skilegende Hermann Maier bittet zum Treffen nach Flachau. Inklusive: zwei VIP-Tickets für den Audi FIS Skiweltcup Damen Nachtslalom, Tagesskipässe für das Skigebiet Snow Space Salzburg und zwei Nächte (Mo–Mi) für zwei Personen im 4-Sterne-Hotel. Zur Verfügung gestellt von: Skiweltcup Flachau & Snow Space Salzburg

Exponat 13: Die Handball-Euro in Wien erleben – bei einem VIP-Wochenende (10. bis 12. Jänner 2020). Inklusive zwei VIP-Tickets für die Spiele der Österreicher am 10. und 12. Jänner 2020 und zwei limitierte originale EURO-Trikots. Inbegriffen: eine Backstage-Tour durch die Wiener Stadthalle, ein Blick in die Kabinen, die Studios und den Pressebereich, sowie drei Übernachtungen. Zur Verfügung gestellt von: Österreichischer Handballbund

Exponat 14: Die Formel E in London erleben: Zwei VIP-Karten für das Finale der voestalpine European Races in London – inklusive Flug, Übernachtung und Meet & Greet mit den Stars der Rennszene für zwei Personen. Plus ein von den Top-Fahrern wie Stoffel Vandoorne oder Felipe Massa signierter Helm in einer Sonderedition. Zur Verfügung gestellt von: voestalpine

Exponat 15: Limitierte und signierte Marcel-Hirscher-Ski! Nur drei Paar des Atomic S9 „Tribute to Marcel“-Ski wurden produziert. Eines, signiert von Marcel Hirscher, gelangt zur Versteigerung. Inbegriffen ist auch ein ganzer Tag hinter den Kulissen beim Atomic Media Day 2020 – samt Treffen mit Superstars wie Mikaela Shiffrin, Marco Schwarz, Manuel Feller und Co. im Atomic Experience Center in Altenmarkt für zwei Personen. Zur Verfügung gestellt von: Atomic

Exponat 16: Mit Andreas Goldberger in der ersten Reihe beim „Wings for Life World Run“ in Wien!

Zunächst geht es mit dem Helikopter und Thomas Morgenstern als Pilot zum „Wings for Life World Run“ nach Wien. Am Vorabend des Laufs steht ein exklusives Abendessen mit Andreas Goldberger und anderen Athleten auf dem Programm. Beim Start steht der/die Meistbietende in der ersten Reihe gemeinsam mit anderen Sportgrößen. Ebenfalls inkludiert:

der Zugang zum VIP-Bereich und eine Übernachtung für zwei im Hotel Le Méridien an der Ringstraße in Wien. Zur Verfügung gestellt von:

Destination Red Bull

