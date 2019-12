Idyllisch und besinnlich: Das Krippendorf Hagenmühle.

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 21. Dezember 2019 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Bereits zum elften Mal steht ein Ortsteil der Gemeinde Kirchham in Oberösterreich ganz im Zeichen von figürlichen Darstellungen der Geburt Christi: Das „Krippendorf Hagenmühle“ lädt bis zum 27. Jänner zum Besuch von gut 70 Weihnachtskrippen ein, die von den Einheimischen in den Fenstern der Wohnhäuser und im Freien gestaltet worden sind.

Diese besondere weihnachtliche Atmosphäre in einem idyllischen Tal im Bezirk Gmunden kann auch im Rahmen von geführten Wanderungen erlebt werden – unter anderem mit den beiden Gründern des „Krippendorfs“, Hubert Prem und Hans Lachberger.

Die weiteren Themen von „Land und Leute“ am 07. Dezember:

*Rotwein zum Fest.

Zweigelt und St. Laurent sind zwei Rotweine, die auch auf vielen Festtagstischen nicht fehlen. Zwei niederösterreichische Winzer stellen diese Rebsorten vor und erklären, zu welchen Speisen sie an den Festtagen besonders gut passen.

*Räuchern aus Überzeugung.

In der so genannten Thomasnacht, am 21. Dezember, beginnt wieder die Zeit der Rauhnächte – auch für Christine Spazier aus Landskron in Kärnten. Sie erzählt über die alte Tradition des Räucherns, die Bedeutung der verwendeten Pflanzen und die reinigende Wirkung.

*Mariazeller Advent und Lebkuchen.

Der Wallfahrtsort Mariazell in der Steiermark ist auch bekannt für seinen stimmungsvollen Christkindlmarkt, den weltweit ersten begehbaren Adventkalender und die hier seit 300 Jahren erzeugten Pirker Lebkuchen mit ihrer speziellen Gewürzmischung.

