Lotto: Steirer knackt Dreifachjackpot und gewinnt 3,7 Mio. Euro

Solo-Joker mit 232.000 Euro in Niederösterreich

Wien (OTS) - Der zehnte Dreifachjackpot ist geknackt, denn einem Steirer aus der Umgebung von Graz gelang es, die „sechs Richtigen“ zu tippen und damit den Gewinntopf im Alleingang zu leeren. Im dritten von zwölf gespielten Tipps kreuzte er die gewinnbringende Kombination an, die sich jetzt mit rund 3,7 Millionen Euro zu Buche schlägt. Es war übrigens bereits das dritte Mal, dass heuer ein Dreifachjackpot mit einem steirischen Solo-Sechser geendet hat.

Vier Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 38.000 Euro. Ein Tiroler war per Quicktipp erfolgreich, ein Kärntner und ein Oberösterreicher per Normalschein, und ein weiterer Oberösterreicher konnte mit dem System 0/07 seinen Gewinn auf über 40.000 Euro erhöhen.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser, was den 63 Gewinnern eines Fünfers, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde, zu einer Quote von rund 6.300 Euro verhalf. In der nächsten Runde werden für den LottoPlus Sechser rund 200.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es ebenfalls einen Sologewinn. Ein Niederösterreicher hatte als einziger die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung und auch das „Ja“ angekreuzt. Er gewann rund 232.000 Euro.

TopTipp

Und bei TopTipp schließlich gewannen ein Wiener und ein win2day-User jeweils 3.500 Euro. Sie spielten einen 4er-Tipp, und alle vier gesetzten Zahlen waren unter den sechs gezogenen Lotto Zahlen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 11. Dezember 2019

1 Sechser zu EUR 3.697.632,90 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 38.029,00 126 Fünfer zu je EUR 1.317,00 280 Vierer+ZZ zu je EUR 177,70 6.066 Vierer zu je EUR 45,50 7.468 Dreier+ZZ zu je EUR 16,60 96.879 Dreier zu je EUR 5,10 275.891 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 02 08 18 26 35 43 Zusatzzahl: 40

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 11. Dezember 2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 63 Fünfer zu je EUR 6.251,30 2.979 Vierer zu je EUR 22,40 46.762 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 25 31 34 35 36 45

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 11. Dezember 2019

1 Joker EUR 231.889,90 6 mal EUR 8.800,00 124 mal EUR 880,00 1.144 mal EUR 88,00 11.511 mal EUR 8,00 116.615 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 2 1 8 0 7

