Lasst die Gedankenspiele beginnen: National Geographic präsentiert die starbesetzte sechste Staffel "Brain Games" ab 9. Februar 2020 (FOTO)

München (ots) -

- Faszinierende Experimente veranschaulichen Phänomene rund um

unser Gehirn und laden den Zuschauer in der sechsten Staffel

"Brain Games" zum Mitmachen ein

- Prominente Gäste wie u.a. die Hollywood Größen Kristen Bell,

Jack Black und Rebel Wilson

- Deutsche TV-Premiere ab 9. Februar 2020 immer sonntags um 21.50

Uhr auf National Geographic

Brain Games macht die neuesten Erkenntnisse von Neuro- und Kognitionswissenschaften sowie der Psychologie im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar: mit handfesten Experimenten und kurzweiligen Spielen, bei denen prominente Gäste ihre eigene Brain-Power unter Beweis stellen - und dabei ganz nebenbei zeigen, wie unser Gehirn arbeitet.

National Geographic präsentiert die Deutschlandpremiere der sechsten Staffel von "Brain Games" ab 9. Februar 2020 immer sonntags um 21.50 Uhr.

Über "Brain Games" Staffel 6

Moderator Keegan-Michael Key wird in dieser Staffel von vielen Hollywood Größen durch unterhaltsame und faszinierende Experimente begleitet. So erforscht er gemeinsam mit Schauspielerin Rebel Wilson die Gesetze der Anziehung und die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse, die hinter der Suche nach dem perfekten Partner stecken. Musiker und Schauspieler Jack Black testet unter anderem die Auswirkungen von Musik auf unser Gehirn, während es für Schauspielerin Kristen Bell und ihren Ehemann, Schauspieler Dax Shepard, um den Kampf der Geschlechter geht. Sie versuchen herauszufinden, wie das weibliche und männliche Gehirn auf unterschiedliche Situationen reagiert und Probleme auf verschiedene Art und Weise zu lösen versucht. Auch für aktuelle Themen hat Keegan-Michael Key in Ted Danson einen würdigen Stargast gefunden. Sie widmen sich neben Fake News auch optischen Täuschungen und werden hier von der Blue Man Group unterstützt. Jede Episode fordert darüber hinaus auch die Zuschauer heraus. Leicht nachvollziehbare Rätsel und Gedankenexperimente zeigen, dass Wissenschaft keinesfalls eine trockene Angelegenheit sein muss und sorgen für so manches Aha-Erlebnis vor dem Bildschirm.

Sendetermine:

- Die sechste Staffel "Brain Games" ab 9. Februar immer sonntags

um 21.50 Uhr als deutsche TV-Premiere auf National Geographic

- Wahlweise im englischen Original oder der deutschen

Synchronfassung

- Alle acht Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auch

über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf

MagentaTV, Unitymedia Horizon sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar

