AVISO: Jahres-PK & Programmvorschau Künstlerhaus Wien, 19.12.2019, 10 Uhr

Einladung zur Jahrespressekonferenz & Programmvorschau 2020

Wien (OTS) -



Jahres-PK & Programmvorschau Künstlerhaus Wien (Anmeldung unbedingt

erforderlich!! )



mit



- Tanja Prušnik, Präsidentin Künstlerhaus

- Tim Voss, Kurator und künstlerischer Leiter Künstlerhaus

- Peter Zawrel, Geschäftsführer Künstlerhaus



Agenda:



- Jahresrückblick 2019

- ReOPENING Künstlerhaus am Karlsplatz, 6. März 2020

- die Factory

- Neuerungen

- Programmvorschau 2020



Im Anschluss an die Pressekonferenz laden wir Sie zu einem

gemeinsamen Rundgang durch die Räumlichkeiten des Künstlerhaus

Vereines ein.



Da sich das Künstlerhaus am Karlsplatz derzeit noch in den

Umbauarbeiten befindet, ist eine Anmeldung für die Teilnahme an der

Pressekonferenz unbedingt erforderlich!



Anmeldung bitte direkt an: prochazka @ k-haus.at oder telefonisch

unter +43 676 502 76 79



Datum: 19.12.2019, um 10:00 Uhr



Ort:

Künstlerhaus am Karlsplatz

Karlsplatz 5, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

KÜNSTLERHAUS

Mirjam Prochazka, BA MA

+43 676 5027679

prochazka @ k-haus.at

www.k-haus.at