Neue Ausstellungen und aktuelle Vermittlungsprogramme

Vom „ART:VENT“ in St. Pölten bis zu Weihnachtskrippen in Baden

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Freitag, 13. Dezember, wird um 18.30 Uhr im KUNST:WERK in St. Pölten der „ART:VENT“ eröffnet: Bei dieser letzten Ausstellung des Jahres zeigen Mitglieder des St. Pöltner Künstlerbundes einen Querschnitt durch unterschiedlichste künstlerische Techniken und Formate. Zu sehen sind die Arbeiten von Eva Bakalar, Hermann F. Fischl, Hermine Karigl-Wagenhofer, Herbert Kraus, Evi Leuchtgelb, Mark Rossell, Fritz Sochurek, Peter Weber und Margaretha Weichhart-Antony bis 22. Dezember. Öffnungszeiten:

Donnerstag und Freitag von 16 bis 18.30 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 12.30 Uhr. Nähere Informationen unter 02742/36 205 8, e-mail office @ stpoeltnerkuenstlerbund.at bzw. kunstwerk @ stpoeltnerkuenstlerbund.at und www.stpoeltnerkuenstlerbund.at/kunstwerk.

Ab Samstag, 14. Dezember, präsentieren Bewohner des Kolping-Wohnhauses Mistelbach im Stadtsaal Mistelbach ihre in der hauseigenen Werkstätte gestalteten Kunstwerke; die Vernissage beginnt um 18 Uhr. Ausstellungsdauer: bis 10. Jänner 2020 zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Mistelbach (Montag und Donnerstag von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, Dienstag und Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag von 10 bis 12 Uhr). Nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Mistelbach unter 02572/2515-5252 und e-mail kultur @ mistelbach.at.

Ebenfalls am Samstag, 14. Dezember, lädt das Atelier der Kunstmeile Krems Familien und Interessierte aller Altersstufen ab 14 Uhr wieder zur „Family Factory“: Diesmal werden bei Keksen und Punsch Dekosterne aus Draht oder Papier für den Weihnachtsbaum gebastelt. Am Samstag, 21. Dezember, folgt wiederum ab 14 Uhr unter dem Motto „Es weihnachtet sehr!“ die Produktion von farbenfrohem Geschenkpapier. Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Kunsthalle Krems unter 02732/90 80 10, e-mail office @ kunsthalle.at und www.kunsthalle.at.

Am Sonntag, 15. Dezember, wird um 17 Uhr in der Galerie am Lieglweg in Neulengbach eine Ausstellung mit Arbeiten von Guido Ferrari und Michal Mach eröffnet. Zu sehen sind die Ölbilder, die der junge argentinische Maler und sein slowakischer Freund während einer Fahrradtour durch Europa gemalt haben, bis 15. Jänner 2020. Besichtigung jederzeit; Anmeldung per Telefon oder e-mail empfohlen. Nähere Informationen bei der Galerie am Lieglweg unter 02772/563 63 und 0676/413 46 47, e-mail ursula.fischer @ utanet.at und www.galerieamlieglweg.at.

Schließlich wird am Dienstag, 17. Dezember, um 18 Uhr im Haus der Kunst in Baden eine Ausstellung mit besonderen und historischen Weihnachtskrippen aus Privatsammlungen eröffnet. Ausstellungsdauer:

bis 24. Dezember; Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr bzw. am 24. Dezember von 10 bis 13 Uhr. Nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/868 00-521, Maria Peschka, und e-mail maria.peschka @ baden.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse