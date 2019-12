Top Bewertung für Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz

Platz 2 der besten europäischen Weihnachtmärkte

Wien (OTS) - 289.714 Stimmen aus 116 Ländern haben entschieden: die besten Weihnachtsmärkte Europas liegen in Ungarn, Wien und Polen. Mit 31.811 Stimmen liegt der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz gleich nach Budapest auf dem großartigen zweiten Platz.

„Das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk für uns“, erklärt Organisator Akan Keskin. „Zu Europas besten Weihnachtsmärkten zu zählen, ist an sich schon eine wirklich schöne Sache – dann aber auch noch den zweiten Platz zu bekommen, ist für uns eine besondere Ehre.“ Zur Bewertung aufgerufen wurde durch European Best Destinations, eine europäische Organisation mit Sitz in Brüssel, deren Aufgabe es ist, Kultur und Tourismus in Europa zu fördern. Direkt auf der Homepage von European Best Destinations konnten Besucher/innen von 29. November bis 10. Dezember ihre Stimmen abgeben – 289.714 Menschen aus aller Welt nutzen die Möglichkeit, ihren Favoriten unter den europäischen Weihnachtsmärkten zu wählen. Von 37 Ländern wurde der Wiener Christkindlmarkt sogar als bester Weihnachtsmarkt bewertet.

Die zahlreichen Besucher/innen am Wiener Weihnachtstraum und Wiener Christkindlmarkt können sich bei Punsch, Köstlichkeiten und vielen Geschenkideen auf das schönste Fest des Jahres einstimmen – für besondere Abwechslung sorgt im Dezember das vielfältige Programm an Chören und Turmbläsern, die aus ganz Österreich anreisen, um am Wiener Christkindlmarkt aufzutreten. Aber auch das Wiener Christkindl ist bei den Gästen sehr beliebt und bringt so manche Kinderaugen zum Strahlen. Und die jüngsten Besucher/innen sind zumeist in der Bastel- und Backstube in der Volkshalle zu finden, wo so manches Weihnachtsgeschenk für Oma, Opa, Mama oder Papa entsteht.

Das vielfältige Programm am Wiener Weihnachtstraum im Rathauspark sorgt ebenfalls für einen unterhaltsamen Advent: 3.000 m² Eislaufvergnügen am Kleinen Eistraum sowie Rentierzug, Riesenrad und historisches Ringelspiel warten in der Weihnachtswelt im Rathauspark, um auch dieses Jahr den Gästen viel Vergnügen zu bieten. Ein Besuch am Krippenpfad und eine Runde mit dem Rathausexpress sollten zudem eingeplant werden.

Weitere Informationen: www.weihnachtstraum.at oder www.christkindlmarkt.at

