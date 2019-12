Neue Attraktionen für Ybbstaler Solebad in Göstling

LR Bohuslav: Wellnessoase ersten Ranges

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Ybbstaler Solebad verfügt heute über ein gut genutztes und umfangreiches Bade-, Schwimm- und Saunaangebot. Der Saunabereich wird nun durch weitere Attraktionen ergänzt und der Außenbereich erneuert.

„2018 konnten 46.000 Besucherinnen und Besucher im Saunabereich des Ybbstaler Solebades gezählt werden. Die neuen Attraktionen und eine zeitgerechte Gestaltung der Saunalandschaft machen das Solebad noch attraktiver. Wir rechnen mit einer noch höheren Anzahl an Besucherinnen und Besuchern, was Wertschöpfung für die gesamte Region bringt“, betont Wirtschafts- und Tourismus-Landesrätin Petra Bohuslav. In Summe werden rund 164.000 Euro investiert.

Im Jahr 2009 wurde das Ybbstaler Solebad errichtet. Bereits im Jahr 2014 wurde das Bad von der Gemeinde Göstling an der Ybbs übernommen, seit 2018 wird das Betriebsmanagement von der acquantas GesmbH im Auftrag der Gemeinde durchgeführt. Der Saunabereich hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Bereich des Solebades entwickelt. Deshalb wurde eine Investitionsstrategie entwickelt, die nun baulich umgesetzt werden soll. In diesem Jahr werden rund 116.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. „Wir in Niederösterreich wissen um den Trend zu Wellness und Gesundheit. In Niederösterreich haben wir viele sehr gute Angebote, die auf diesen Trend eingehen. Darunter auch das Ybbstaler Solebad, das mit der Erneuerung genau den richtigen Schritt macht. Das ist auch für den Tourismus in Niederösterreich sehr wichtig“, unterstreicht Bohuslav.

„Wir werden unter anderem die Amethystsauna ersetzen bzw. ergänzen und Räumlichkeiten an die Zirbensauna anbauen. Zusätzlich wird das Außengelände des Saunabereiches neugestaltet“, hält Friedrich Fahrnberger, Bürgermeister der Gemeinde Göstling an der Ybbs, fest. „Schon im Jahr 2009, als das Ybbstaler Solebad errichtet wurde, haben wir den Bau mit Regionalfördermitteln unterstützt. Uns freut es natürlich sehr, dass das Solebad so guten Zulauf genießt und hoffen, dass durch das erweiterte Angebot noch viele weitere Gäste nach Göstling an der Ybbs kommen“, zeigt sich ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki begeistert.

Weitere Informationen: Büro LR Bohuslav, Markus Burgstaller, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail markus.burgstaller @ noel.gv.at, bzw. Wirtschaftsagentur ecoplus, Andreas Csar, Telefon 02742/9000-19616, E-Mail a.csar @ ecoplus.at.

