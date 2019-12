9. Bezirk: Führung durch Votivkirche auf 28.12. verlegt

Wien (OTS/RK) - Der Kulturverein „Rhythmus und Kultur“ lädt einmal pro Monat zu einer Führung durch die Votivkirche am Alsergrund ein. Die für Samstag, 14. Dezember, geplante Besichtigung muss aus organisatorischen Gründen verlegt werden. Neuer Termin für den Rundgang in dem Sakralbau: Samstag, 28. Dezember, ab 11.00 Uhr. Wie üblich fängt die Führung beim Haupteingang der Kirche (9., Rooseveltplatz 8) an. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bezahlen Führungsbeiträge in der Höhe von 7 Euro. Die beliebte Bezirkshistorikerin, Volksbildnerin und Museumsleiterin Petra Leban betreut die wissenshungrigen Besucherinnen und Besucher. Das Publikum sieht bei der rund 1,5 Stunden dauernden Tour zum Beispiel die Tumba von Graf Salm und den „Passionsaltar“. Info und Reservierung: Telefon 0676/81 18 25 411. Auskunft via E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Votivkirche: www.votivkirche.at

Votivkirche (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Votivkirche/

Petra Leban - Bezirksmuseum Simmering: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Veranstaltungen im 9. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/alsergrund/

